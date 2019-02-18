21歲健身美女臉變藍「癱倒健身房」！　昏死3天後奇蹟復活…

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澳洲昆士蘭州21歲正妹艾蜜莉（Emily Counter）去年在健身房健身時突然心臟驟停癱倒在地，送醫昏迷三天後甦醒。經醫師診斷發現，艾蜜莉患有罕見的先天性心臟病，通常活不過嬰兒時期，能活到21歲完全是奇蹟，更何況是在昏死三天後復活。

據澳媒7NEWS報導，艾蜜莉去年十月時在陽光海岸（Sunshine Coast）的一家健身房健身。影片中可以看到，當時艾蜜莉在划船機上練習，不料才來回了7、8下，她就突然低頭，像是喘不過氣，接著整個人昏倒癱地。目擊者表示，艾蜜莉當時整個臉呈現藍色。

▲ 艾蜜莉當時在做划船機練習。（圖／翻攝自YouTube／GOSSIP NEWS）

健身房員工見狀後全部嚇壞，趕緊對艾蜜莉實施CPR，並使用健身房裡準備的「心臟除顫器」，試圖挽救艾蜜莉，最後她被送往醫院急救，昏迷了整整三天後才醒來。醫師表示，艾蜜莉患有一種罕見的先天性心臟病BWGS（Bland-White-Garland），這個疾病每30萬名嬰兒就會有1名受影響，且通常活不過嬰兒期。

然而，艾蜜莉這20年來完全不知道自己患病，後來也接受了手術治療，目前已經完全康復，擁有一顆全新的心臟。在經歷了這場磨難之後，艾蜜莉覺得自己就像「神奇女俠」，醫生也准許艾蜜莉在４個月後，再次回到健身房鍛煉身體。

▲艾蜜莉突然心臟驟停癱倒在地。（圖／翻攝自YouTube／GOSSIP NEWS）

對此，艾蜜莉也呼籲所有健身房都必須安裝「心臟除顫器」，她感激表示，「心臟除顫器拯救我的生命，肯定也會在哪天拯救別人的。」

