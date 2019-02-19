影／男友擁吻陌生妹！二戰水兵「正牌女友」在後面傻看　幸好結局是美滿的～

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美國水兵門多薩（George Mendonsa）在二戰抗戰勝利後，興奮的與其他人一起在紐約時報廣場慶祝，更熱情擁吻一名穿護士服的女子，成為打勝戰的經典代表照片。不過照片中除了當時毫無準備，就被吻住的女主角佛萊曼（Greta Zimmer Friedman）之外，還有一名站在後方、臉露尷尬笑容的女性瑞塔（Rita Perry），正看著自己喝醉的男友抓住其他女生一把吻上。

▼瑞塔站在門多薩的右後方。（圖／取自維基百科）

綜合外媒報導，這張由攝影師艾森斯塔（Alfred Eisenstadt）拍下的照片中，除了有門多薩跟佛萊曼親吻的畫面，後頭還可以看到有一位面露尷尬笑容的女性，正注視著這個場面的發生，而這名女性正是門多薩的「正牌女友」瑞塔。

門多薩二戰期間在台平洋服役，1945年8月14日，也就是照片被拍下的當天，正是他的返鄉假，當時他意識到戰爭已經結束、不用回到滿是殺戮的太平洋，再加上已經喝了幾杯的酒，走在路上的他看到了一名護士，因為非常感謝那些曾在戰爭中照顧傷員的護士們，於是抓住人之後就彎腰親了下去。

但尷尬的是，當時與門多薩正在約會的「正牌女友」瑞塔就站在身後，看著自己醉醺醺的男友不受控制的抓了人就親，瑞塔只能露出無奈的笑容；不過幸虧兩人最後還是成功的結婚，並一起度過66年的時間。門多薩在近日被證實，因為在照護機構中跌倒引發癲癇等症狀，於17日時過世；而現年96歲的瑞塔則是看著照片笑稱，「當時的照片沒有一張讓我感到高興，因為老公從未像親吻這名女人一樣親過我。」

而當時遭到親吻的女性是當時擔任牙醫助理的佛萊曼，其實她跟門多薩根本就不認識，而且一直以來都不知道這張照片的存在，直到20世紀60年代才得知這幕早已被記錄下來；她回憶的說，那不能算是一個吻，只是一個人在慶祝勝利，並沒有大家想像中的浪漫，但不計較當時被占了便宜，也沒將這件事放在心上。不過許多人也指出，這張照片除了代表著一次歷史的見證，如果放在現在來看，就是一個性騷擾被正巧捕捉到的場面。

▼二戰經典照「勝利之吻」。（圖／達志影像／美聯社）