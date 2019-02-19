21歲正妹穿鼻環遭感染　「胸以下無知覺」終生坐輪椅！

▲迪亞斯樂觀面對輪椅人生。（圖／翻攝自Instagram／layaanedias）

國際中心／綜合報導

巴西日前傳出一起醫療事件。一名21歲正妹穿鼻環後，沒想到遭病菌感染，起初只是鼻頭紅腫，後來卻演變成半身麻痺，胸部以下失去知覺，就醫後發現血液中含有大量的金葡萄球菌，經治療雖然順利痊癒，但接下來的人生都必須依靠輪椅行動。

據《每日郵報》報導，迪亞斯（Layane Dias）在去（2018）年7月穿上鼻環後，不僅傷口突然流血，鼻頭也嚴重紅腫，她起初並沒有放在心上，認為只是小範圍的感染，自行擦了一周藥膏消腫，期間還曾幾度發燒。一周後鼻頭的傷口雖然消失了，胸部以下卻失去知覺，雙腳劇痛無法行走，這才逼得迪亞斯趕緊就醫。

不過就醫後，醫生竟然都找不到病因，於是問她在鼻子部位是否曾經受過傷，因為細菌都在那裡滋長，這才讓迪亞斯想起曾經因為穿鼻環而導致傷口發炎。醫生後來用核磁共振掃描，發現她脊髓裡有3塊椎股有500毫升發炎濃液，於是透過手術來控制細菌擴散。

經過手術後，迪亞斯雖然已經脫離險境，不過醫生告訴她，之後的人生都得靠輪椅活動了，還好生性樂觀的她很快就適應。迪亞斯表示，她認識很多行動不便年輕人也都很快樂，所以現在她靠著輪椅的幫助，已經能打籃球跟桌球！