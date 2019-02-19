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市長「玩雙飛」太興奮！秒心臟病發　遭2妓女棄屍砲房

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▲▼買春、約砲示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲買春、約砲示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

國際中心／綜合報導

法國馬恩省（Marne）一個市鎮的市長2018年11月11日時，原本預計要參加第一次世界大戰的百年紀念活動，但卻被發現陳屍在一處公寓內；該起事件調查結果於近日出爐，原來當天市長想要玩「雙飛」，約了2名大陸妓女，沒想到床事進行前卻突然心臟病發，妓女在驚慌之下逃離砲房，留下市長的屍體。

根據法國媒體報導，該名市長在事發當天早上9點出門，預計與當地居民進行一戰停戰的紀念儀式，但人遲遲沒有現身在活動會場，他的老婆出於擔心報警，而警方則是從市長筆電的搜尋紀錄中找到一個地址，在進行定位後於晚間7點時，發現已經沒有呼吸、獨自一人陳屍在公寓裡的市長。

當地警方表示，其中一名大陸籍的妓女在事發過後自行到警察局，並稱男子在付款過後於性交進行前突然心臟病發作，兩人曾用傳統中醫的方法幫客人按摩穴道，但是卻沒有效果，基於當時她們相當恐慌，最後選擇棄屍逃跑；當她們離開時，男子是仍有呼吸的狀態。

報導中指出，法醫檢驗後的結果確認市長死於心臟病發，而該名妓女則是被指控對生命有危險的人不予援助，同時在司法的監督之下獲保釋，不過另一名妓女的行蹤仍然不明。

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關鍵字：市長,雙飛,買春,妓女,心臟病,法國

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