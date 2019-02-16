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陸若攻台灣　澳洲前國防部副部長：應攜手美國共同對中開戰

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▲▼ 美國雷根號航空母艦（USS Ronald Reagan）。（圖／達志影像／美聯社）

▲圖為美國雷根號航空母艦（USS Ronald Reagan）。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

澳洲前國防部副部長狄普（Paul Dibb）6日發表撰文，探討若是中國大陸攻擊台灣的情況發生，要是澳洲屆時不願介入，太平洋安全保障條約（ANZUS）存在的理由就會處於風險之中。他認為，澳洲應攜手美國，共同向中國大陸開戰，並對台灣提供軍事援助。

狄普的文章發表於學術論壇《戰略家》（The Strategist），他寫道，探究未來的突發事件，澳洲要面對的挑戰無疑是中國大陸對台灣的打擊，然而，國內的政治人物不願公開討論這個問題。

狄普認為，如果台灣海峽發生重大的軍事衝突，而澳洲又不願意介入，太平洋安全保障條約就會陷入危機之中。他的文章中提及，大陸國家主席習近平在1月2日的演說中警告，中國大陸不承諾對台放棄使用武力。

文中指出，毫無疑問，中國大陸正在發展軍事手段來果斷攻擊台灣，而美方評估解放軍能對台採取越來越複雜的軍事行動，北京推遲使用的武力時間越長，台灣的「獨特感」也會更加強烈。

狄普表示，從美國的角度來看，美方必須意識到中國大陸的優勢會越來越多，因為北京發展出現代化的軍事力量，華府已達成共識，認為中國大陸是美方的主要對手，正如副總統彭斯（Mike Pence）於去年10月的演說中所提及的。然而，澳洲卻一直沒有正視這個問題。

狄普寫道，如果中國大陸襲擊台灣，美國屆時不捍衛台灣，那就代表美方在亞太地區的「結束」，因此，日本和韓國很可能發展出自己的核武器。至於澳洲，本該是美國能夠依賴的五眼聯盟成員，若不願提供協助，等同是背叛華府的信任。

文末，狄普指出，考量到澳洲的利益，就必須捍衛台灣2400萬人民（應為2358萬）的成功民主，「如果台灣不值得被捍衛，有誰又會來守護澳洲呢？」

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關鍵字：澳洲,武力,紐澳要聞

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