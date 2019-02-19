罩杯從「B→30GG」！金髮妹想變「真人充氣娃娃」　網找Daddy付手術費

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▲▼（圖／翻攝自Instagram／aholaamand）

▲阿曼達整形成癮。（圖／翻攝自Instagram／aholaamand）

國際中心／綜合報導

22歲的芬蘭女子阿曼達（Amanda）4年前開始，一共接受了3次的大型整容、隆乳手術，幾乎快要了她的性命，不過整形成癮的她認為這樣還不夠，還要做更多的手術，因為她的終極目標是讓自己看起來像「真人版充氣娃娃」。

根據外媒報導，阿曼達從8歲時，就開始了解何謂整形手術，並認為這就是她往後的命運，在斯堪地那維亞半島沒有「真正的」整形手術，所以她在18歲時遠赴愛沙尼亞接受整形，並從此對整形這件事上癮，更認為這樣的事情比擁有性生活更來的幸福。

阿曼達說，當填充劑或是肉毒桿菌注入她身體時，是生命中最美好的日子之一，但是她對第一次的整形手術不滿足，因為胸部不夠大，所以她又去做了第二次的手術，這次她明顯感覺到自己對整形上癮了，因為整個過程讓她感到開心。

4年來，阿曼達在鼻子整形上花了3900英鎊（約16萬台幣），另外還做了數次的唇部填充跟施打肉毒桿菌；她的胸部從原本是B罩杯，在植入1200克的填充物後，變成了30GG，並為此付出了1,5515英鎊（約63萬台幣）。

第三次的手術由阿曼達在網路上的「爸爸（Sugar Daddy）」支付，兩人僅互相通過電話沒見過面，而獲得免費手術的阿曼達雖然很開心，但是這次的手術也幾乎要了她的性命，因為她的身體對麻醉劑起了反應並且癲癇發作；儘管從鬼門關前走一遭回來，阿曼達仍然想要接受更多得整容手術，以變成自己夢想中的模樣。

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關鍵字：整形,隆乳,充氣娃娃,芬蘭

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