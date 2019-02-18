北捷癡漢貼緊磨蹭　黑絲OL「假退場」觀察...逮到他再犯！

▲台北車站捷運車廂內14日驚傳色狼猥褻上班女。（圖／翻攝GoogleMap）

記者張君豪／台北報導

今年2月14日情人節當天，台北車站捷運站竟現狼蹤！一名上班通勤的陳姓男子當天上班途中，居然在捷運車廂內伸手對一名身穿短裙、黑絲襪的粉領上班族襲胸並以下體貼緊磨蹭猥褻，被害OL原以為是車廂太擁擠自忖：「對方應該不小心擠到吧？」後來該女子換位置觀察色狼，發現陳姓男子又用同樣方法「嘟」另名女乘客、氣得趁列車停靠北車時通知保全逮人。陳男犯案過程宛如日本A片電車癡漢橋段、讓被害女子驚呼實在太離譜。

▲圖為台北捷運資料照。（圖／記者季相儒攝）

捷運警察表示，當天接獲捷運公司站體人員通報，車廂有色狼騷擾女乘客，捷運警察火速到場逮人，並依規定將陳姓男子（44歲、性騷擾前科）交給轄區中正一分局忠孝西路派出所偵辦。

陳嫌被捕後向警方辯稱、當時因上班時間車廂內人潮太多，他才不小心碰到對方造成誤會，但被害女子冷靜說清楚遭磨蹭猥褻經過，還向警方表明自己受害後站到旁邊觀察陳男，發現陳男又重施故技以下體磨蹭另位通勤女子，過程絕非色狼辯稱的「不小心碰撞造成誤會！」

警方調查，發現陳姓犯嫌有多次性騷擾前科，陳男曾於2年前在公車上以同樣手法用下體磨蹭兩名女乘客，當時也被見義勇為的乘客和司機扭送法辦。北市中正一警方事後請捷運警察幫忙調閱車廂內監視器，發現被害OL所說與事發過程吻合，認為陳姓男子說法根本就是狡辯，訊後以性騷擾防治法將他移送法辦。

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