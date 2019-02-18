台南女工地13樓跳樓亡　母到場哭崩！疑幻聽壓力大想不開

記者林悅／台南報導

台南市北區成功路、長北街口前馬路，18日上午近7時許驚傳1名年輕女子墜樓倒地，警、消人員趕抵確認29歲葉姓女子已無生命跡象，遮蓋大體、封鎖現場採證調查，據警方初步調查，死者疑因幻聽症就醫，17日晚向母親透露不想活的念頭，不料就發生憾事，初判無外力介入因素，全案由檢警調查處理中。

▲台南市北區成功路、長北街口前馬路，2月18日上午近7時許，驚傳1名年輕女子墜樓倒地，警、消人員趕抵確認29歲葉姓女子已無生命跡象。（圖／記者林悅翻攝，下同）

18日上午近7時，有民眾向警方報稱台南市北區成功路、長北街口的合作金庫前馬路有人路倒，五分局員警與消防救護人員到場，見29歲的葉姓女子倒臥血泊中、已無生命跡象，研判可能是墜樓案，即以簡易帳篷遮蓋葉女遺體，並封鎖現場調查，同時通知葉女家屬到場場。

五分局員警聯絡大樓1家飯店，並上到飯店13樓施工中的工地，發現此工地有窗戶打開，窗戶邊地上擺放葉女所有的拖鞋、包包、外套衣物、眼鏡等遺物，無明顯打鬥、凌亂跡象。警方初步研判葉女應是尋短跳樓，無外力因素介入。

葉女母親到場見愛女墜樓死狀、放聲痛哭十分悲痛，令人鼻酸。葉母向警方泣訴，女兒約在半年前罹患幻聽症，主要是之前有位男子要追求女兒，後來男子又去追別人；女兒從事的餐飲工作，也被店長罵的很難聽，承受很大壓力，她勸女兒辭職的隔天，女兒就說有人在跟她講話，開始出現幻聽症狀，有帶女兒去就醫，沒想到女兒還是想不開，竟上絕路。全案由檢警調查處理中。

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