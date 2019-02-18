台魷釣船「俊榮號」南大西洋陷火海　友船試圖搶救驚險影片曝光

▲▼台灣籍遠洋魷釣船「俊榮」號（JUN RONG）在南大西洋作業時起火，64人獲救。（圖／翻攝自icndiario）

地方中心／高雄報導

台灣籍遠洋魷釣船「俊榮」號（JUN RONG）11日於南大西洋福克蘭群島（Malvinas Islands）海域作業時，意外起火燃燒，猛烈火勢造成船隻幾乎全毀，另有5名菲律賓籍漁工失蹤。一名獲救的印尼籍船工Aan Hen Sueke拍下當時友船試圖搶救「俊榮」號的畫面，在劫後餘生後上傳到臉書並表示，非常感激自己在這場火災中還能安全獲救。

▲▼台灣籍遠洋魷釣船「俊榮」號（JUN RONG）在南大西洋作業時起火，64人獲救。（圖／翻攝Aan Hen Sueke臉書）

Aan Hen Sueke是這起火燒船意外幸運獲救的印尼籍船工，台灣時間15日晚間8時，Aan Hen Sueke將救援影片上傳到臉書表示自己安全獲救，親友們見狀也紛紛留言祝賀，而他隨後也回覆將從烏拉歸返回印尼，並表示「非常疲倦，需要休息、冷靜」。

這段影片中可以看到，事發當時「俊榮」號冒出陣陣黑煙，船頭也陷入火海，船上的船工紛紛倉皇逃生，鄰近作業的友船和漁工也緊急趕往救援，但卻仍然抵不過猛烈火勢。

據了解，「俊榮號」總共載了69名工作人員，目前有64人獲救，而起火的原因可能是引擎室發生爆炸，船主在意外發生後，立即聯繫「日大益號」，並決定將倖存者暫送到蒙特維多，部分船員有輕微燙傷，已經接受醫院治療，但目前仍有5名菲律賓籍的漁工失蹤，很可能是因為來不及逃離起火的船隻，存活機率低。

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