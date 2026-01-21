　
社會 社會焦點 保障人權

台南市中西區五妃街再塌陷　黃偉哲：市府團隊進駐隨時監控

▲台南市中西區五妃街路口再度發生道路塌陷，市府單位進駐現場持續監控並進行灌漿作業。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市中西區五妃街路口再度發生道路塌陷，市府單位進駐現場持續監控並進行灌漿作業。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市中西區五妃街路口21日上午再度發生道路塌陷，引發地方關注，市長黃偉哲透過臉書說明，這起二次塌陷初步判定為20日地層流失的延續狀況，市府團隊已進駐現場持續監控，並同步進行灌漿作業，以確保周邊居民與用路安全。

▲台南市中西區五妃街路口再度發生道路塌陷，市府單位進駐現場持續監控並進行灌漿作業。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲長指出，市府已由副秘書長林榮川率工務局、水利局等相關單位同仁進駐現場，隨時掌握地層與道路狀況。針對外界關心的工程安全問題，市府已在20日第一時間要求相關工地勒令停工，避免進一步影響地層穩定。

▲台南市中西區五妃街路口再度發生道路塌陷，市府單位進駐現場持續監控並進行灌漿作業。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲強調，市府也同步針對周邊住宅啟動不間斷檢測機制，並使用透地雷達進行地下結構掃描，釐清是否仍有潛在空洞或地層異常風險。相關檢測報告出爐後，將對外說明詳細結果與後續處置方向。

黃偉哲強調，目前現場持續進行灌漿穩固作業，首要目標仍是確保居民安全與道路結構穩定，市府將依監測結果滾動式調整應變措施，避免類似情形再度發生。

▲台南市中西區五妃街路口再度發生道路塌陷，市府單位進駐現場持續監控並進行灌漿作業。（圖／記者林東良翻攝，下同）

針對五妃街近日再度出現道路下陷（俗稱天坑）情形，台南市政府表示，20日起工務局王建雄副局長即全程在現場掌握狀況，葉澤山副市長及姜淋煌副市長亦先後到場關心處置進度；21日由林榮川副秘書長再度率工務局、水利局等相關單位會勘，組成跨局處專案小組，持續監控現場狀況，務求即時因應，全力確保公共安全與周邊住戶權益。

對於外界關心五妃街道路下陷事件頻傳，市府表示，除即時止災外，也將加速從根本釐清成因，釐清是否涉及地下管線問題或施工行為不當，後續將視調查結果，嚴格要求相關責任單位負起修復與賠償責任，並全面檢討施工監管機制。

▲台南市中西區五妃街路口再度發生道路塌陷，市府單位進駐現場持續監控並進行灌漿作業。（圖／記者林東良翻攝，下同）

工務局指出，20日發現之道路下陷坑洞，已於第一時間完成灌漿回填，目前路面已恢復穩定；而21日新發現的下陷情形，屬於20日地層流失狀況的延續，因地層孔隙內沙土細粒料可能產生不規則流動，導致局部持續塌陷，目前相關單位已即時進場處理，正持續進行灌漿補強與安全評估作業。

▲台南市中西區五妃街路口再度發生道路塌陷，市府單位進駐現場持續監控並進行灌漿作業。（圖／記者林東良翻攝，下同）

工務局表示，在周邊安全方面，已同步啟動鄰房監測機制，經初步檢視，周邊建物尚無結構安全疑慮；相關監測作業將持續進行；在專業檢測部分，市府已完成透地雷達檢測，相關檢測報告預計於一至兩日內出爐，後續將依檢測結果，進一步釐清地下狀況與可能成因，作為後續處置與責任判定的重要依據。目前市府工務局已要求先暫緩建築工地工程，全面緊急處理地層部分流失事宜，並依違反《建築法》第63條規定，按同法第89條裁罰營造廠新台幣1萬8000元，後續將持續依法究責。

工務局進一步說明指出，五妃街21日道路坑洞，是20日掃描雷達掃描訊號異常的範圍，透地雷達成果還未全部彙整完成，但21日廠商爲儘快恢復交通及善後，機具施作重壓造成坑洞，疑似工地連續壁的滲漏，已要求工地先止連續壁滲漏，道路坑洞部分一併填補。

20日晚及21日早上結構技師公會、大地技師公會等技師亦至現場勘查，並經過營造廠的專案工程人員確認，連續壁已無滲漏。工務局要營造廠持續監控基地四周道路及鄰房，以維護公共安全。工務局將依建築第89條處承造人新台幣9萬元並停工先處理連續壁問題。

台南新化舊果菜市場改建衛生所暨衛福園區動土打造全齡照護新據點

為強化地方基層醫療服務能量，並完善多元社會福利照顧體系，台南市政府積極爭取中央經費補助，將新化舊果菜市場改建為「新化區衛生所暨衛福園區」。工程21日上午舉行動土典禮，市長黃偉哲親自主持，與地方民意代表、里長及各界貴賓共同見證重要時刻，象徵新化區公共建設邁入新里程碑。

大台南總工會寒冬送暖集結愛心關懷30戶職災弱勢家庭

即／昨才補好！台南五妃街路面又破大洞

一根菸燒上26樓屋頂台南高層建築工地火警無人傷亡

消防新添170生力軍！台南市搶救、救護量能全面升級

