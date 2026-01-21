台南市中西區五妃街再塌陷　黃偉哲：市府團隊進駐隨時監控

▲台南市中西區五妃街路口再度發生道路塌陷，市府單位進駐現場持續監控並進行灌漿作業。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市中西區五妃街路口21日上午再度發生道路塌陷，引發地方關注，市長黃偉哲透過臉書說明，這起二次塌陷初步判定為20日地層流失的延續狀況，市府團隊已進駐現場持續監控，並同步進行灌漿作業，以確保周邊居民與用路安全。

黃偉哲長指出，市府已由副秘書長林榮川率工務局、水利局等相關單位同仁進駐現場，隨時掌握地層與道路狀況。針對外界關心的工程安全問題，市府已在20日第一時間要求相關工地勒令停工，避免進一步影響地層穩定。

黃偉哲強調，市府也同步針對周邊住宅啟動不間斷檢測機制，並使用透地雷達進行地下結構掃描，釐清是否仍有潛在空洞或地層異常風險。相關檢測報告出爐後，將對外說明詳細結果與後續處置方向。

黃偉哲強調，目前現場持續進行灌漿穩固作業，首要目標仍是確保居民安全與道路結構穩定，市府將依監測結果滾動式調整應變措施，避免類似情形再度發生。

針對五妃街近日再度出現道路下陷（俗稱天坑）情形，台南市政府表示，20日起工務局王建雄副局長即全程在現場掌握狀況，葉澤山副市長及姜淋煌副市長亦先後到場關心處置進度；21日由林榮川副秘書長再度率工務局、水利局等相關單位會勘，組成跨局處專案小組，持續監控現場狀況，務求即時因應，全力確保公共安全與周邊住戶權益。

對於外界關心五妃街道路下陷事件頻傳，市府表示，除即時止災外，也將加速從根本釐清成因，釐清是否涉及地下管線問題或施工行為不當，後續將視調查結果，嚴格要求相關責任單位負起修復與賠償責任，並全面檢討施工監管機制。

工務局指出，20日發現之道路下陷坑洞，已於第一時間完成灌漿回填，目前路面已恢復穩定；而21日新發現的下陷情形，屬於20日地層流失狀況的延續，因地層孔隙內沙土細粒料可能產生不規則流動，導致局部持續塌陷，目前相關單位已即時進場處理，正持續進行灌漿補強與安全評估作業。

工務局表示，在周邊安全方面，已同步啟動鄰房監測機制，經初步檢視，周邊建物尚無結構安全疑慮；相關監測作業將持續進行；在專業檢測部分，市府已完成透地雷達檢測，相關檢測報告預計於一至兩日內出爐，後續將依檢測結果，進一步釐清地下狀況與可能成因，作為後續處置與責任判定的重要依據。目前市府工務局已要求先暫緩建築工地工程，全面緊急處理地層部分流失事宜，並依違反《建築法》第63條規定，按同法第89條裁罰營造廠新台幣1萬8000元，後續將持續依法究責。

工務局進一步說明指出，五妃街21日道路坑洞，是20日掃描雷達掃描訊號異常的範圍，透地雷達成果還未全部彙整完成，但21日廠商爲儘快恢復交通及善後，機具施作重壓造成坑洞，疑似工地連續壁的滲漏，已要求工地先止連續壁滲漏，道路坑洞部分一併填補。

20日晚及21日早上結構技師公會、大地技師公會等技師亦至現場勘查，並經過營造廠的專案工程人員確認，連續壁已無滲漏。工務局要營造廠持續監控基地四周道路及鄰房，以維護公共安全。工務局將依建築第89條處承造人新台幣9萬元並停工先處理連續壁問題。