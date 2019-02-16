快訊／西門燈會「沙丁魚式」擠爆！捷運站2出口改「只進不出」

▲西門町人潮擠爆。（圖／翻攝台北捷運臉書。）



記者鄒鎮宇／台北報導

2019年台北燈節已16日晚間舉行開幕點燈儀式，現場湧進大量人潮，西門町更從下午16時就開始擁擠，台北市長柯文哲更預估人數會突破20萬人。面對擁擠的人潮，台北捷運表示，捷運西門站18時40分起，1號及6號出口將實施「只進不出」的人潮管制。

台北燈節開幕點燈儀式由嘻哈教主大支與韓國嘻哈歌手Flowsik共同演唱揭序幕，用台灣味十足的嘻哈歌曲接連演出，炒熱現場氣氛。接著由市長柯文哲帶領現場民眾在西門主展區開啟點燈儀式，大聲呼喊「豬寶起床」喚醒沈睡中的豬寶，用精彩的燈光秀為2019台北燈節揭開序幕。

▲2019台北燈節空拍實況。（圖／攝影中心攝影。）



「百變豬寶亮晶晶」高達近3層樓高，由550萬畫素的LED彩幕拼組合成，顛覆一般對小豬圓圓滾滾的印象，今年台北燈會豬寶外觀如積木般方正，獨特造型非常吸眼球。今年燈節的範圍擴大，從西門紅樓前廣場，沿中華路至忠孝東路，一路延伸至北門及台北車站旁的行旅廣場。

▲2019台北燈節主燈豬寶。（圖／攝影中心攝影。）



除了兩大主燈，還有我愛創作亮晶晶、銀河隧道夢想生活亮晶晶和友好城市亮晶晶等多樣化燈區。市府表示，今年燈節融合節慶文化、藝術科技、街區旅遊與國際觀光元素，展現西區傳統歷史風華，且今年燈節的範圍也將再擴大，從西門紅樓前廣場，沿中華路至忠孝東路，一路延伸至北門及台北車站旁的行旅廣場，遊客可以慢慢沿途步行賞燈。

▲2019台北燈節有迪士尼加持。（圖／記者李毓康攝）



▲夢幻燈海隧道。（圖／記者李毓康攝）



▲2019台北燈節地圖。（圖／台北市政府提供）



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2019台北燈節

開幕儀式：2月16日17時至21時30分

日期：2月16日至2月24日

亮燈時間：平日 17：30 ~ 21：30；假日 17：30 ~ 22：30