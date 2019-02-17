搭北捷賞文！台大教授「25字新詩」：你看山小…　乘客一秒廢到笑

網搜小組／綜合報導

台北文學季的重點活動之一，就是「公車捷運詩文」，今年第1季的詩文日前上線，其中一首新詩《難道這就是愛》引發網友熱論，內文只有5行、25個字，作者則是一位台大教授。因為新詩內容實在是太有哏，讓不少網友看完直呼「有意思」、「笑死我了，真的是廢到笑」、「我聽到顧城在天上哭﻿」。

《難道這就是愛》這首新詩的作者署名為唐捐，他是一名台大教授，這首詩的內容則為以下：

難道這就是愛 唐捐

你一會兒看山

一會兒看我

為什麼

你看山小

看我時卻很火大

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▲25字新詩讓網友笑噴。（圖／翻攝自台北文學季YouTube）

看到這5行、25字後，網友紛紛傻眼「終於有人拿出來討論了，每次搭捷運看到這篇都滿頭黑人問號」、「我還以為是笑話比賽的入選佳作呢」、「評審是哪個？出來我保證不打屎妳」。但也有人表示，這位唐捐老師本來就很幽默，開的課也常常讓學生哄堂大笑，會有這種作品也不意外，還讚「其實不廢，短短幾句感覺看到十年婚姻的感覺」。

另外，2019台北文學季第一季10位名家詩文作品，包括「翁書璿《許願》」、「許悔之《微塵眾中》」、「達瑞《海風裡》」、「陳義芝《上邪》」、「波戈拉《隱形城沒寫的》」、「蕭詒徽《並不》」、「孫維民《停電時的馬戲表演》」、「鴻鴻《獨象》」、「唐捐《難道這就是愛》」、「何景窗《每個禮拜都跟妳結婚一次》」。

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