北市狠父母躲債主！　「10歲腦麻雙胞胎」丟外傭落跑

▲法官最後判夫妻2人無罪。示意圖與本案無關。（圖／取自免費圖庫pexels）



突發中心／台北報導

一對住在台北市的蘇姓夫妻因在外欠下大筆債務，結果因不堪債主追上門討債，居然偷偷離家出走，丟下腦性麻痺且多重智能障礙的一對雙胞胎在家中，以及外籍看護。台北地院審理後，由於主要證人在法庭上翻供，提到離開前有交代要照顧好小孩，因此判夫妻2人無罪。

判決書指出，蘇姓丈夫與盛姓妻子婚後育有一對雙胞胎（10歲），依法規定應對2個孩子有扶助、養育及保護的義務，沒想到卻因為在外欠下大筆債務，不堪債主追討，居然先後於2017年6月8日、12日偷跑，以此方式遺棄沒有自救能力的孩子，留下不知所措的外籍看護。

事後經社會局接手安置2名小孩，同時也把這對不負責任的夫妻函送北檢偵辦，但2人一直沒有出面，因此被北檢發布通緝。

盛姓妻子喊冤，同年月10日有回到住所看小孩，不過當時他們都睡著了就沒有打招呼，聽聞債主有來過家裡，才趕緊離開，之後還有打電話給兒子（前夫所生）幫忙照顧。而蘇姓丈夫則說，債主實在太多了，怕拖累2個孩子才會離家出走，離開前有交代看護將小孩送去給住在鶯歌的家人。他們都強調，並沒有遺棄、不照顧小孩的行為。

由於先前在警詢時，兒子及外籍看護皆打臉夫妻說法，表示根本沒有收到任何訊息。不過卻又在法庭上改口，怕說了有接到他們的電話，債主得知會找上門，因此先前才會說沒收到訊息。

法官審理後認為，綜合證人所有的話，認定蘇姓夫妻雖然離家出走、躲避債主，但仍沒有故意棄小孩不顧的犯意，因此判他們無罪。

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