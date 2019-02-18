3秒撞爆畫面！賓士C200剛買1年…93歲翁暴衝「開進捷運站」　路人嚇抖退3步

社會中心／台北報導

台北市北投發生離奇車禍，一輛價值200萬元的全新銀色賓士C200，3秒暴衝開進台北捷運唭哩岸站1號出口，當時正在過馬路的路人嚇傻倒退3步，賓士則一路撞上階梯才停下。警消到場發現，駕駛為93 歲侯姓老翁，疑似誤踩油門；兒子聞訊趕到場，驚呼爸爸身體狀況很好，不知道新買1年的車子怎麼會暴衝。

事發於17日下午5時許，93歲侯姓老翁開著賓士，從唭哩岸捷運站對面的大樓地下停車場駛出，結果竟突然網捷運站1號出口暴衝，直接開上樓梯，卡在人行步道上，賓士車頭當場被撞爛，安全氣囊也爆開，車殼碎裂散落，變速箱油漬也流滿地。當時一對夫妻拉著2個孩子才剛過馬路，父親警覺，一把往後拉孩子，驚險閃過，附近路人也都嚇得倒退好幾步，差點被撞上。

▲賓士衝進唭哩岸捷運站，開車的是93歲老翁。（圖／記者張君豪翻攝）



警方調查，侯姓老翁平常就將賓士車停放在該大樓的地下停車場，因兒女就住在大樓，監視器畫面顯示，當時他開車駛出出口時，一路衝向捷運站，高速撞擊人行道階梯，零件當場噴飛，開上平台才終於停下，造成車頭全毀。

警消隨後獲報到場，侯姓老翁攙扶下車，他一臉驚恐，右手臂受輕傷，現場檢視雖無明顯傷勢，但考量他年邁，仍先送醫診療。所幸當時老翁及時剎車，沒有波及其他人員，也沒有酒駕情形。

聞訊趕到場的兒子聲稱，賓士則是才剛買1年多的新車，價值約200萬元，平時都是父親在使用，不知道為何會暴衝，爸爸沒有恍神，一向都很OK的，身體狀況很好、沒事，過去常行駛該路線，這次一撞，恐怕因車輛機械問題得進廠維修。

侯姓老翁則向警方供稱，當天是開車外出探望兒女，從停車場出來時，疑似誤踩油門當剎車，才會自撞衝進捷運站。警方研判，17日傍晚的賓士衝撞捷運站事故，和駕駛年紀較大、精神疲勞所導致煞車操作失誤有關。

對此，台北警方指出，開車上路常因年齡、精神狀態導致意外，過去一直針對年滿75歲以上高齡駕駛開辦認知功能測驗，仍發生過「佳德鳳梨酥」名店外休旅車追撞事件，也是高齡駕駛開著休旅車失誤，連續追撞路旁人車，造成9人受傷，更撞損一輛路旁賓士車。

▼賓士剛買1年被撞爆，兒：父親身體狀況很好。（圖／記者張君豪翻攝、網友授權提供）

