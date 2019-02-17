快訊／賓士車「爬樓梯」衝進唭哩岸捷運站　肇事駕駛高齡93歲

▲侯老先生駕駛賓士C200撞入捷運站、現場一片狼藉。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

今天下午約5時許，台北市捷運紅線唭哩岸捷運站發生一起誇張的汽車衝撞事件，根據目擊者表示，當時民眾經過馬路要去捷運站前，突然聽到像爆炸聲的轟然巨響，回過神來看到一輛賓士轎車就衝上捷運站階梯直接撞入站體、所幸並未撞到其他通勤乘客。劇烈撞擊導致該車多處破損、變速箱油也外漏，目前警方已拉起封鎖線調查這起事故發生原因，警方也呼籲民眾經過該站請多留意注意自身安全。

▲▼賓士直接撞入捷運站，造成現場一片狼藉。（圖／網友提供）

根據目擊者表示：要去捷運站的時候，走到捷運站旁便利商店就聽到巨聲，超級大聲像爆炸聲。轄區北投警分局警方獲報後到場處理，警方說：所幸這場車禍僅造成車輛毀損無人受傷，但因為侯姓駕駛高齡達93歲、警方為求慎重仍將駕駛送往振興醫院觀察。

▲侯老先生駕駛賓士C200撞入捷運站、現場一片狼藉。（圖／網友提供）

車禍發生後、警方對駕駛進行酒測、肇事駕駛並無喝酒、初步研判是疲勞駕駛導致駕車操作失誤造成。所幸車禍意外並未造成人員受傷，但因駕駛的賓士C200小客車變速箱破裂造成油料外溢，警方已在捷運站拉起封鎖線、並通知環保局人員前來清理油漬。