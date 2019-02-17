高齡疲憊加上坡重踩油門　賓士車暴衝騎上捷運站

記者張君豪／台北報導

今天17日下午5點25分左右，台北市北投區發生一起年邁駕駛開賓士車撞入捷運唭哩岸案的驚悚意外，撞擊聲響猛烈讓捷運站往來人潮嚇到：「是發生爆炸案了嗎？」所幸這名駕駛開著賓士車暴衝「爬樓梯」撞上捷運站內，僅造成該車車頭毀損、變速箱破裂但並無人員傷亡。

▲監視器錄下賓士車暴衝過路口的一瞬間。（圖／記者張君豪翻攝）

肇事駕駛家屬認為自撞的賓士C200新車才剛買一年多，家屬懷疑是車輛的機件問題。但肇事者事後向警方表示，因精神不濟一時開車上坡油門踩太大力，才會發生這起離奇意外。

▲賓士車暴衝撞入捷運站內一片狼藉。（圖／記者張君豪翻攝）

警方調查，發現侯姓駕是高齡達93歲、有汽車駕照並未酒駕，事發後向警方說自己因精神不濟才導致這起意外發生，侯姓長者坦承：因為誤踩油門才導致車輛暴衝。警方調查侯姓駕使是在捷運站對面租車位，當時正準備開車駛往停車場上方出口，才會踩油門加速，卻疑因年邁、疲勞駕駛導速度過快、整台車「騎上」捷運站體樓梯，進而撞上唭哩岸捷運站1號出口。所幸當時並無其他民眾遭受波及。

北市警方指出，開車上路常因為年齡和精神狀態可能導致意外發生，從16年起全國監理站就針對年滿75歲以上高齡駕駛開辦認知功能測驗。警方也指出，包括19年12月發生在台北市松山區的佳德鳳梨酥名店外休旅車追撞事件，該意外發生原因，也是高齡駕駛開著休旅車因為操作失誤，導致連續追撞路旁人車、造成9人受傷和毀損另輛白色賓士車。警方研判17日傍晚這起賓士衝撞捷運站事故，也和駕駛年紀較大、精神疲勞所導致煞車操作失誤有關。

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