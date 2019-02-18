黑車突左切！台南新化奪命車禍影片曝　爛醉男害男童枉死

記者林悅／台南報導

38歲陳姓男子2月17日晚上酒後駕駛黑色轎車，行經台南市新化區中正路時撞上1輛白色轎車，造成白色轎車失控衝到對向車道撞擊1輛藍色轎車，導致藍色轎車車上的1名1歲半男童慘死，警方查出陳姓男子的酒測值高達1.27毫克，幾乎是爛醉如泥，警方根據行車記錄器釐清案情，全案依過失致死、公共危險罪嫌送辦。

▲新化奪命車禍影像曝光。（圖／翻攝行車記錄器）

▲台南市新化區中正路、外環道路，2月17日傍晚發生一起重大車禍，3部車輛發生車禍，車體重創毀損變形，駕駛人受困車內，消防人員據報火速前往搶救送醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）







警方調查，17日傍晚5時58分左右，涉嫌酒駕的陳姓男子（38歲）駕駛黑色汽車，與駕駛白色汽車的戴姓男子（22歲），行駛在新市往新化方向，兩車到一處路口時突發生碰撞，黑車衝入一旁約100公尺田裡，白車則衝往對向車道撞擊李女（28歲）所駕駛的藍色汽車，李女車上則載有康姓兒子（1歲半）。



戴男的白車與李女藍車對撞，因撞擊力道猛烈，2輛車頭毀損嚴重，李女本身腳部骨折受困變形車內，兒子則受重創，脖子瘀青，呈現到院前無呼吸心跳（OHCA），消防局人員將李女救出，母子2人送福部台南醫院新化分院急救，其中送救護人員在車上電擊和CPR搶救男童，送到醫院後醫護團隊急救近1小時，男童仍宣告不治。 22歲戴姓、40歲陳姓男子2人送台南市立安南醫院救治。





警方表示，李女和兒子是整起連環車禍中最無辜的受害者，李女因領回送修的藍色汽車，而與丈夫分開駕駛2輛車，行駛在李女前方的丈夫發現後方發生車禍才趕緊回頭，先抱出兒子在路邊待援，一面安撫一度受困車內的李女。



警方說，戴男有膝蓋撕裂傷約10公分，送往安南醫院救治；涉嫌酒駕肇事的黑車陳男則右胸疼痛，其酒測值竟高達1.27毫克。經調閱行車紀錄器，顯示疑白車遭黑車擦撞控衝向對向車道，與李女所駕藍車迎頭撞上而釀禍。全案偵訊後依過失致死及公共危險罪嫌送辦。



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