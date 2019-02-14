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城市塞爆通勤至少1hr！　上海交大教授：買車可以但要少開

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▲▼北京,北京市,塞車,堵車。（圖／CFP）

▲大城市易出現上下班塞車潮的情況。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

在許多大城市中，很多上班族的通勤時長都超過1小時，這導致了可用的休閒時間減少。對此，上海交通大學客座教授孫章指出，私家車應當成休閒的交通工具，而不是通勤工具。

據《中國青年報》報導，對於大城市上班族青年通勤不便情況越顯嚴重的問題，也擔任《城市軌道交通研究》雜誌社主編的孫章回應，人們收入增加了，想要享受現代文明的成果，要有車子、房子等。

孫章指出，但現實情況是，中國人多地少，現在的汽車擁有率與其他國家比並不算高，但已造成了交通堵塞；追求美好生活的同時，還應與當地狀況聯繫起來，做出適當調整。

孫章表示，「就老百姓來說，我們可以買私家車，但應盡量把它當成休閒的交通工具，而不是通勤工具；德國對私家車設置生態稅，而公共交通工具是不需要交稅的，這一政策導向就是人們可以購買小汽車，但盡量少使用，倡導大家乘坐公共交通工具。」

最後，孫章指出，「我的建議就是要弘揚一種交通文化，年輕人要重視鍛鍊，如果離地鐵站較近，就優先乘坐地鐵加步行上下班」，「人們要樹立為國家作貢獻的意識，為了建設美麗國家和生態文明，心甘情願地『從我做起』，約束自己的交通行為。」

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關鍵字：塞車,上班族,捷運,地鐵,步行,走路,上班,下班

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