人妻想在脖子刺青　老公神回「是要刺合格豬肉章嗎？」秒滅火

▲原PO想刺青，卻被老公一句話滅火。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關）

網搜小組／綜合報導

夫妻相處間難免會有意見不同的時候，台北一名人妻17日在臉書「爆怨公社」PO文聲稱，自己原本想在脖子附近刺青，沒想到老公竟然秒回「是要刺合格豬肉章嗎」，讓她感到好氣又好笑。其他網友們看完也跟著留言調侃，「哈哈哈，原PO老公現在還有呼吸嗎？」

原PO提到，16日晚間提出刺青的想法與老公討論，但也不是要那種很浮誇的款式，只是想在脖子附近刺一個小小的、衣服能遮住的圖案，沒想到她家親愛的「天蓬元帥」竟然想都不想就回答，「是要刺合格豬肉章嗎？要大一點人家才看得到哦！」結果這句話就這樣一直旋繞在耳朵邊，讓她覺得很無奈。

▲原PO罰老公去買蓋有合格標章的豬肉回來料理。（圖／路透社）

網友們看完這段夫妻間的可愛互動，紛紛半開玩笑留言，「哈哈哈，這個好笑」、「只想知道老公投胎了沒」、「老公現在還有呼吸嗎？」、「瞬間滅火」；原PO也幽默回覆，「呼吸心跳皆正常，等等打算叫他去買豬肉回來滷，一定要買有合格標章的部位。」

還有另一名人妻分享自己的慘痛經驗說，「這還好，之前看到別人車身彩繪海賊王的蛇姬（知名漫畫作品角色），順口說了句『我是蛇姬的姊姊』，老公卻冒出一句，『對！妳是肥姬』。還有一次是去參觀孔廟，我因為很喜歡古代建築，於是半自誇前世一定是妃子，結果又被笑稱是杯子。」