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北捷25字新詩「你看山小」吵翻！網酸廢到笑　作者唐捐回應了

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▲▼北捷25字新詩「看山小」吵翻！網酸廢到笑　作者唐捐回應了。（圖／東森新聞）

▲短短25字新詩〈難道這就是愛〉引發網友熱議，反應兩極。（圖／東森新聞，下同）

記者柯沛辰／綜合報導

台北市文化局每年都會舉辦台北文學獎，將作品刊載在北市公車及捷運上。不過，近日有民眾搭北捷時看到一首名為〈難道這就是愛〉的新詩，覺得內容很特別，特別拍下PO網，不料卻引起網友狂酸，批評內容「廢到笑」、「不知為何得獎」。據了解，作者是台大中文系副教授唐捐，稍早他澄清該作非得獎作品，而主辦方也出面解釋評委入選該作原因，表示尊重讀者詮釋的權利，盼民眾不要太嚴肅看待。

新詩〈難道這就是愛〉內容中寫道，「你一會兒看山　一會兒看我　為什麼　你看山小　看我卻很火大」。短短25字貼上網，網友反應兩極，有人痛批內容不倫不類，但也有人認為內容幽默有趣，不需要反應這麼大。

▲▼北捷25字新詩「看山小」吵翻！網酸廢到笑　作者唐捐回應了。（圖／東森新聞）

據了解，作者唐捐本名劉正忠，出生嘉義大埔，現年50歲，目前是台大中文系副教授，著有《網友唐損印象記》、《大規模的沉默》等，作品類別上新詩、散文都有，同時也是文學評論家，曾獲許多文學獎。

唐捐回應，這首新詩是「諧仿」（對其他作品進行借用，以達調侃、嘲諷甚至致敬的目的）詩人顧城〈遠和近〉中的那句「你看我時很遠，你看雲時很近」，而且原先確實是發表在臉書上的廢文，後來才收進到詩集，但這次只是入選，並非得獎，對於網友批評沒有意見。

▲▼北捷25字新詩「看山小」吵翻！網酸廢到笑　作者唐捐回應了。（圖／東森新聞）

2019台北公車捷運詩文計畫協同主持人楊宗翰解釋，該作並非得獎作品，而是由3位評委從坊間詩集中挑選，因為公車捷運詩是一種詩的教育，所以會選擇相對簡短的作品。

至於為何選擇該作？他說，主要是新詩前半段諧仿詩人顧城的作品，後半段則利用詩聖杜甫〈望嶽〉的詩句，再結合俚語，有對比也有雙關，搭配詩題充分表現出幽默及日常語言的微妙關係，盼民眾輕鬆看待。

▲▼北捷25字新詩「看山小」吵翻！網酸廢到笑　作者唐捐回應了。（圖／東森新聞）

原來，台北文學獎詩作刊載在公車及捷運上已有近20年，但現在一共分為四季，前三季由3位評委從坊間詩集挑選30首詩作，每季刊出10首，第四季才從台北文學獎得獎作品中挑選，這首掀起熱議的〈難道這就是愛〉並非得獎作品。

有台大學生說，唐捐上課時維持一貫幽默，非常有趣，是台大熱門選修課程。同樣的幽默，也反映在過去唐捐所寫的〈宅男詩抄〉，內容以無俚頭方式詮釋不善交際的男性心聲，寫道「學妹乃一兇宅，我在其中遇害，學姐乃一豪宅，深受惡犬愛戴。」

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關鍵字：唐捐,台北文學獎,台大中文系,新詩,台北捷運,難道這就是愛

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