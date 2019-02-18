他一查中教召「不想進去當白痴」　過來人曝真實情況：7天領雙薪很爽

▲如果退伍後收到這張紙，相信許多男人都會哀嚎。（圖／示意照／記者陳俊宏攝）

記者陳俊宏／綜合報導

男人退伍後最怕被「教育召集」，一名網友發問，現在還能以出國為由閃教召嗎，「真的不是很想去當白癡」；有人說，「7天領雙薪很爽啊」。為提升教召報到率，國防部表示，在年初就公布教召日程，若在公告教召日程後才排定出國觀光行程，就不核予免除召集。而其實教召可跟公司請公假，等於領「雙份薪水」，且現在義務役退伍士兵最多召兩次，被外界詬病的「連召4次」已走入歷史。

原PO近日在「爆廢公社」臉書社團說，「現在教召還能出國閃嗎？我看有人說網站的時間跟收到單子的時間不同，是真的嗎？真心覺得進去很浪費時間還7天，跪求前輩指導！」

根據原PO貼出的教召查詢系統資訊，他的召訓符號是「仁愛甲字第250200號」，召訓部隊是「空軍憲兵警衛後備第四營」，召訓地點是在嘉義基地。

▼國防部公告「義務役2年1訓、2次換補」，也就是說，現在義務役退伍士兵最多召兩次，不會有第三次。圖為教召實彈打靶射擊。（圖／資料照／軍聞社）

有教召過的網友說，「裡面很輕鬆啊，還能賺一筆錢，還能交到新朋友欸，我去兩次了！為了閃這個出國，花更多錢幹嘛？」原PO回「真心覺得不想做沒意義的事」。也有人說，「有錢可以拿還不去，你真的傻傻的。」原PO回「真的不是很想去當白癡」。

原PO問，「進去都在幹嘛，能玩手機嗎？」有過來人說，「會沒收，一定時間會開放使用，交到安官。進去就跟你一般當兵一樣啊，正常時間起床、拿裝備，上課不會操練、跑步。全副武裝去指定定點，聽教官講以前用槍啥的，通常講一下下就都在聊天了。」

有人則透露，「可以帶手機，只是會被管制，除非偷帶進去，不過要有技巧」，讓原PO喊「跪求傳授技巧」。其他人紛紛說，「我都直接放口袋」、「藏鞋裡啊，就能閃過手持金屬探測」、「夾在書本裡，帶兩支」、「他們檢查是你自己翻開，所以塞進去襪子或是四角褲裡面就好了」。

▼教召可跟公司請公假，去教召也有薪水領，等於是領「雙份薪」。圖為教召編成點閱典禮。（圖／資料照／軍聞社）

如果接到教召令可跟公司請公假，去教召也有薪水領，等於是領「雙份薪」；士官教召要去7天、食勤兵6天、一般兵是5天。

不少人只要收到教召令就會假裝沒有收到，立刻買機票飛出國。國防部表示，為落實兵役公平性，已於2018年12月18日再次修正「免召基準」，配合後備軍人網路服務台的「召集資訊查詢」，於年初即公告教育召集日程，修正為公告召集日程後若排定出國（境）觀光旅遊行程，將不核予免除召集。

國防部說，同時為使後備軍人充分了解出國免召規定，將分別於「動員召集預告書」、「教育召集令」隨函寄發的「向應召員說明書」宣導，凡未申請免召逕行出國、駁回免召仍出國或以出國觀光避免召集者，於查明確有避免召集意圖時，將依法追究刑責。

▼士官教召要去7天、食勤兵6天、一般兵是5天。（圖／當兵示意照／記者季相儒攝）

此外，國防部也透過行政院官網預告，修訂「召集規則部分條文修正草案」，會透過網路資訊系統、手機、電子郵件、社群軟體等多元通知方式。這代表後備指揮部除了傳統透過信件的方式通知外，也可以透過臉書、LINE、手機、電子郵件等方式送達教召令；且據指出，如果LINE「已讀不回」，也可以被視為送達教召令。

依《兵役法施行法》第27條規定，教召於退伍後8年內以4次為限。但引發許多後備軍人不滿說，只要去一次就會去滿4次，質疑「老是教召同批人」。對此，國防部早於2016年公告「義務役2年1訓、2次換補」，也就是說，現在義務役退伍士兵最多召兩次，不會有第三次。