老父親凌晨摸黑出房門！她失眠「一看監視器」爆哭：你是不是又想弟弟了

▲父親深夜睡不著，懷念著去世兒子。（圖／Ching Yi授權引用）

網搜小組／綜合報導

為人父母最難承受的一大憾事，無非是白髮人送黑髮人。一名網友昨晚失眠，於是無聊查看家裡的監視器，發現父親摸黑起床，和之前一樣，在懷念著過世的弟弟，目睹經過的她忍不住潰堤，一方面也不知該如何安慰老人家。

網友Ching Yi向《ETtoday新聞雲》記者說道，「我弟弟38歲，去年9月21日過世的，離開的方式很不好。元宵...我們會到放牌位的靈堂拜拜。」

今晨，睡意全失的她去看家裡的監視器，發現老爸像前幾次那樣，摸黑出房門，若有所思的面對眼前的寂靜，這一幕讓她紅了眼眶，哽咽道「凌晨有點涼，是不是今天要去拜弟弟，你又傷心了。」

▲白髮人送黑髮人是世間上最痛的。（圖／視覺中國CFP）

她在爆怨公社po文抒發，「不好意思...又發負面情緒的心情，只是看到這畫面，我的眼淚就流下來，真的很抱歉。」對此，網友們紛紛獻上鼓勵，直說「加油，留下來的人要學會堅強」、「親愛的，一切都會過去，牽緊老人家們的手，一起熬過去，我也過來人...需要時間」、「看完，淚就流下來了，加油」、「白髮人送黑髮人是世上最痛的」。

還有不少人建議，「看了心真痛…我也好想我爸爸，有孩子的話就多多帶回家，分散他們的注意力」、「失去至親的痛感同身受，請務必多陪伴父親」、「多陪伴爸爸！這個時候家人的支持是最重要的」、「父母會排斥寵物嗎？可以找點讓他們轉移注意力的事物」。

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