被處罰禁看卡通！兒「坦蕩看momo親子台」　一句話K.O老木：臉熱熱的...

▲電視兒童們對於各卡通台數可是瞭若指掌 。示意圖，與本文當事人無關。（圖／達志示意圖）

網搜小組／綜合報導

處罰兒子不准看電視，媽媽卻被反將一軍！一位女網友在臉書發文抱怨，小孩日前上課不乖，因此罰他一天不能看卡通，沒想到卻發現他坐在阿嬤房間光明正大看電視！不過當媽媽生氣質問「怎麼沒遵守規則」時，卻被兒子的小聰明狠打臉，網友也都笑歪表示「媽媽不夠專業」、「一山還有一山高」。

一位媽媽在臉書「爆怨公社」中發文表示被兒子打敗，原來是日前因為兒子「上課不乖」，決定給他一點小處罰，不准他看電視一天，還在小黑板明文寫下處罰，表示不准轉到平時會看的「23、25卡通台」，告知全家人一同監督。

▲媽媽的處罰有漏洞！快鑽！ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

原po表示，「直到剛剛我去我媽房間，發現這小子居然在給我看電視！」她透露自己當下很生氣，質問兒子怎麼可以破壞規矩，「居然在看momo台，我有沒有寫！有沒有寫不准看23台跟25台！有沒有！你太過份了喔！」沒想到這時兒子竟然回說「媽媽，momo台是24台...」當場讓媽媽「臉熱熱的」。原po不死心，追問媽媽這是第幾台，對方卻也老實說是24台，讓她好尷尬，被兒子小聰明給打敗。

po文一出，網友都笑翻表示媽媽不夠專業，「你會不會鎖台？」、「卡通22-25台」、「 第8 12 28 31 32也有卡通阿」、「媽媽太可愛了~直接寫不能看電視就好了呀」、「電視機有鎖台功能很重要！我家都定時自己鎖好鎖滿」、「完蛋，現在就鬥不過鵝子了」、「32有我們這一家、小丸子、烏龍派出所哈哈」。

其他人則是大讚兒子「很聽話」，「真的沒有破壞規矩」、「上有政策、下有對策」、「一山還有一山高！」、「鑽漏洞~媽媽你輸了」、「這個孩子以後適合讀法律系，很會鑽啊！」、「我個人的定義不準看電視=不能開電視」。

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」！