朋友女兒當「有錢人小三」！婆婆喊羨慕：可以亂花錢　媳婦2字神嗆超痛快

▲婆婆神邏輯讓原PO超崩潰。（示意圖／CFP）

網搜小組／綜合報導

不管男人女人，誰都不希望感情中出現小王或小三，一般人對第3者也相當不諒解。一位女網友表示，她婆婆有個朋友的女兒是有錢人的小三，因為女方過得很好、常出國，讓婆婆很羨慕。原PO聽到這「神邏輯價值觀」整個傻眼，忍不住反嗆回去，讓其他人痛快留言「這樣回長輩很帶種ㄟ你！不過……啊捏都丟啦」。

一名女網友在臉書《爆怨公社》表示，她的婆婆說，「我一個朋友的女兒當有錢人的小三，過得很好，還常出國」，感覺很羨慕小三可以花錢。原PO聽到後馬上開罵「賤人！」丈夫趕緊在一旁示意她閉嘴，「我不理他，繼續說：搶人家老公，等報應」。

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▲婆婆很羨慕有錢人的小三可以亂花錢。（示意圖／CFP）

婆婆則是繼續說「也要小三勾引的到男人啊！又不是每個女人都有資格可以勾引得到男人、當小三的」。原PO說，她的婆婆認為小三搶人老公可以得到很多錢，常常可以亂花錢與出國，因此她很羨慕，「這種錯誤的價值觀，為何我不能頂回去？」

看到貼文後，其他人也紛紛直呼傻眼，「這樣你婆婆不怕人家勾隱他兒子拿他兒子的錢去爽嗎！當小三破壞別人幸福家庭很好嗎」、「因為不是自己的老公，都可以說風涼話」、「神回覆：如果妳是那個有錢人的老婆！你老公被搶了！以後沒錢留給你兒子你會開心嗎」、「千萬別讓妳婆婆教育妳的下一代，觀念極度偏差」、「很多老人都有這種『笑貧不笑娼』的想法」。

也有網友勸她快逃，「要小心，表示發生類似事件。她不會站在妳這邊」，原PO則說「對。因為我尢家族同輩分的，聽說只有我尢只娶一個，其他堂兄至少娶2個以上，還有人娶了四個」、「我剛剛有閃過，會不會是她兒子有小三，她只是故意這樣說，要試探我是否會接受小三入門？可是我覺得我尢很乖，應該不會才對」。

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