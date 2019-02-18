過年拜祖先墳墓垮掉1死3傷　「才蓋好18天」孝子拖斷腿爬去求救

大陸中心／綜合報導

重慶姚姓男子本月4日帶著一家四口前往祭拜去世的岳父，沒想到石製的墓碑突然垮掉，導致重達將近千斤的石塊接連掉落，妻子頭部遭砸中，送醫急救後宣告不治，他及張姓女婿、孫子也分別受到輕重傷，只是過年去拜拜盡孝，卻變成1死3傷的悲劇。

▲傷勢較輕的姚男爬到親人身邊打電話求救。（圖／翻攝自重慶第一眼秒拍，下同）

根據《重慶第一眼》報導，雲陽縣柏木村姚姓村民的岳父在上月去世，於是花了5800元人民幣（約2.6萬元新台幣）請陳姓工匠造墳，並在同月17日順利完成下葬等儀式；2月4日他帶著妻子、孫子以及張姓女婿前往祭拜，沒想到就在準備燒紙錢、放鞭炮之際，突然被一塊石頭砸中，一個重心不穩還跌進旁邊的水溝裡。

等到回過神時，姚男才發現岳父的墳墓整個塌陷，重達千斤重的石塊接連滾落，包含墓碑、柱子以及墳頭隆起的部分通通崩毀，孫子的腳被壓住痛得大哭，妻子則是頭部被擊中已經失去意識，女婿身上也壓著一塊大石，他只好拖著自己同樣受傷的左腿往前爬，忍痛打電話求救。

▲網友質疑墳墓才蓋好18天就發生坍塌，品質可能有問題。



不幸的是，等到4人獲救送醫，姚男的妻子還是因為傷勢過重宣告不治，女婿則是因為胸腔受到重創目前仍在治療中，他與孫子傷勢較輕，分別是左、右腳骨折。

消息曝光後，網友們質疑工匠根本就是偷工減料，做出豆腐渣品質的墳墓，否則怎麼會才蓋好18天就坍塌，還害了姚男一家在過年期間與親人天人永隔。對此，當地村委會及有關單位已經介入調查，初步認定之所以會垮掉是與地基有關，目前仍在幫忙協調處理後續事宜。