春雷要響了？北部3縣市大雨特報　2號颱風「蝴蝶」恐生成

▲今水氣增加，北部、東部有短暫雨。（圖／氣象局／下同）

記者陳俊宏／台北報導

春雷要響了？中央氣象局今天（18日）清晨對新北市、基隆市和宜蘭縣發布「大雨特報」，氣象局預報員顏增璽表示，台北這兩天有出現的春雷機率但不是太高，馬祖或許有機會打雷。天氣風險公司總經理彭啟明指出，未來可能有颱風生成。對此，顏增璽說，目前西北太平洋的確有熱帶擾動，也有機會變颱風，但最快要看2、3天後有無持續發展。若屆時成颱，將是今年第2號颱風「蝴蝶」（ Wutip，澳門提供，一種昆蟲）。

氣象局說，今天（18日）東北季風減弱，風向將逐漸轉成東南至偏南風，預測北部及東半部高溫約25、26度，中南部地區高溫可達29、30度；各地低溫約16至20度，西半部早晚仍偏涼，日夜溫差可達10度左右。

氣象局指出，由於華南雲雨區東移帶來較多水氣，天氣較不穩定，馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，台灣北部及東半部地區則有局部短暫陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率，中南部地區亦可能有零星短暫陣雨。

▲▼根據氣象局的定量降水預報，今全台都有降雨機率。

氣象局發布大雨特報，對流雲系發展旺盛影響，今基隆北海岸及宜蘭地區有局部大雨發生的機率。至於這兩天是否春雷乍響？顏增璽接受《ETtoday新聞雲》訪問時說，目前鋒面位置在偏北部海面，台北機率看起來有但不是太高，馬祖或許這兩天有機會打雷。他解釋，春雷定義以台北上空打雷為準。

彭啟明在臉書說，近期可能有颱風生成，但應該不會侵台。對此，顏增璽表示，目前西北太平洋的確有熱帶擾動，距離台灣滿遠，有機會變颱風，但要看過2、3天有沒有繼續發展，現在來說有點過早。

▼彭啟明說，近期可能有颱風生成。

氣象局預報，周二（19日）白天高溫繼續回升，是未來一周較溫暖的一天，各地高溫普遍在26、27度以上，南部更上看31度；由於華南雲雨區東移，水氣較多，北部、東半部有局部較大雨勢發生的機率，中南部地區也有零星短暫陣雨。

氣象局表示，周三（20日）北部及東半部地區有局部短暫陣雨，午後中南部山區有局部短暫陣性降雨；周四（21日）、周五（22日）鋒面容易在台灣北部海面附近生成，台灣則在南方較為暖濕空氣的影響範圍內，大氣環境較不穩定，有利於雲雨發展，除北部及東半部地區有局部間歇性陣雨外，中南部地區也有機會出現零星短暫陣雨。

氣象局說，周六（23日）及周日（24日）東北季風再度增強，迎風面北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲的天氣；下周一（25日）至下周三（27日）北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部地區為多雲。

▼周末東北季風增強，北部降溫。