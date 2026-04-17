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瘋媽祖注意！香燈腳別只顧防曬　醫揭「中暑」差異、按4穴位自救

▲▼白沙屯媽祖進香46萬香客撐不起買氣，北港餅店業績暴跌4成。（圖／記者黃彥傑攝）

▲瘋媽祖注意！在烈日下狂走又衝冷氣房灌冰水，小心中暑。（圖／記者黃彥傑攝）

記者胡至欣／綜合報導

農曆三月瘋媽祖，成千上萬「香燈腳」頂著烈日長時間步行，不少人出現頭暈、疲倦等不適，以為只是太熱，但中醫師提醒，中暑其實分成「陽暑」與「陰暑」，不只曬太陽會中招，沿途狂灌冰水、一有機會就衝進便利商店吹強冷氣，也可能讓身體出問題。

▲▼「陽暑」與「陰暑」的常見症狀。（AI協作圖／記者胡至欣製作，經編輯審核）

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▲「陽暑」與「陰暑」常見症狀。（AI協作圖／記者胡至欣製作，經編輯審核）

烈日下跟著神明走：當心外熱逼人的「陽暑」

瑞隆馬光中醫簡浚崴醫師解釋，遶境期間最常見的是「陽暑」，長時間曝曬在高溫環境下，熱氣壅積體內。尤其隊伍行經柏油路面，熱氣反射更強，體感溫度往往比實際更高，是典型的「外熱入侵」。

常見症狀：頭暈、發熱、面紅、煩躁；全身黏汗卻不易散熱；喉乾口渴、心悸。嚴重者甚至會噁心想吐、體溫持續升高。

預防對策：外出務必準備帽子、防曬外套。每20~30分鐘就應補充「常溫水」或「淡鹽水」，別等口渴才喝。若走在柏油路上感覺沉悶，千萬別硬撐，趕快找有風的陰涼處休息。

解熱飲食：推薦綠豆湯（不宜太冰）、西瓜、冬瓜湯有助生津止渴，或喝薄荷、菊花茶清頭目。避免油炸與燥熱食物。

狂灌冰水、躲冷氣房：小心寒氣入侵變「陰暑」

遶境途中如果流了一身汗，突然跑進室內猛吹冷氣、狂喝冰水，反而出現另一種「陰暑」。醫師指出，當汗毛孔因低溫瞬間閉合，加上冰飲讓寒氣進入腸胃，導致「寒包熱」的假象，就會形成「外寒內熱」。

常見症狀：頭重、倦怠、胃脹、腹瀉；悶熱、微汗、胸口不舒；覺得越吹冷氣越不舒服。

預防對策：室內外溫差建議不超過7°C；流汗後進冷氣房，一定要「先擦乾汗」，稍微收斂體表再進入低溫環境；冰品勿連續大量攝取。

解熱飲食：宜溫中祛寒！推薦喝薑茶、薑棗茶溫胃散寒，或紫蘇葉茶改善胃脹。喝點溫熱湯品（如薑絲魚湯）也能促進體表微循環。絕對要避免生冷冰飲、沙拉等耗傷脾陽的食物。

▲媽祖繞境保健。（圖／馬光中醫提供）

▲按摩4大穴位有助改善中暑不適。（圖／馬光中醫提供；下同）

4大穴位隨時按　行走途中也能自救

長時間步行若出現不適，可透過簡單穴位按壓緩解：

合谷穴：緩解頭痛、暈眩

曲池穴：幫助清熱降火

足三里穴：改善腸胃不適、腹瀉

風池穴：舒緩頭重、肩頸緊繃

每次按壓1至2分鐘，有痠脹感即可，不需過度用力。

▲媽祖繞境保健。（圖／馬光中醫提供）

如果出現明顯發熱、悶熱等「陽暑」症狀，也可適度刮痧，從後頸往肩背輕刮幫助散熱。但醫師特別提醒，若是「陰暑」（怕冷、拉肚子），不適合刮痧，應優先保暖與調整飲食。

中暑不只發生在太陽底下，冷氣房同樣暗藏風險。只要掌握「不過熱、不過冷」的原則，搭配補水、飲食與簡單保健，多數不適都能避免。但若出現持續嘔吐、意識不清或體溫超過39°C等警訊，別硬撐，該停就停、該就醫就醫，平安出行，才是參與遶境最重要的事。

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