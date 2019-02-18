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影／辣媽退租前刷油漆「蹲地照秒歪樓」　前夫7句秀下限…眾怒：離婚是對的

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網搜小組／綜合報導

一名女網友表示，她因為和丈夫離婚，要搬離原本的地方，但牆上都是小孩的塗鴉，她打算幫房東回歸原狀，但前夫卻不贊同「我沒有看過還要幫房東刷油漆」。她索性自己買油漆重新粉刷，網友紛紛推爆「觀念正確唷！我也是租屋族，一樣都會整間漆過才交給房東」，也有人看到照片秒歪樓「這背影真美」。

▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲女網友自己重新刷油漆，打算還房東一個乾淨的屋子。（圖／翻攝自爆怨公社）

請繼續往下閱讀...

這名女網友在臉書《爆怨公社》表示，她和前夫離婚，要搬離舊家時，兩人因為「是否要幫房東重新粉刷」起爭執，她認為牆上都是小朋友的塗鴉、應該要幫忙回到原樣；前夫卻直呼「退租還要幫房東刷油漆，這樣我也是醉了」，還嫌這間3房1廳1車位的房子月租要7000元「貴2000元」。

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲前夫聽到原PO說要重刷油漆，直呼「我也是醉了」。（圖／翻攝自爆怨公社）

原PO看到後，只好自己買油漆，趁休假和下班時間把房子油漆重刷，不包含整理部分，花了一禮拜時間才漆好。她也無奈地說，游漆3000元、水電費3500元都是她預支薪水才有得付，前夫說好要幫忙付一半，卻開始「ㄍㄟ笑」。最後她也忍不住問「請問，真的沒人搬走前刷好油漆才交屋的嗎？是我觀念錯誤嗎？」

看到貼文後，其他人紛紛留言大讚「退租是應該把房子恢復原狀沒錯」、「老實說，當初房東怎麼交屋給你，你就如何歸還就好」、「一般說來是不用刷油漆，但如果有塗鴉，就有義務恢復原狀」、「認真負責的好女人！離開渣男才是幸福的開始！加油」。也有網友恭喜她「這麼沒責任的男人幸好你離開了」、「不爛怎麼會變前夫。恭喜妳早日看清」、「一件事看穿一個人的內在」。

▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲原PO把房子整理得相當整齊。（圖／翻攝自爆怨公社）

還有人看到原PO粉刷油漆的照片，一秒歪樓「什麼油漆？我只看到美腿」、「這刷油漆的畫面很美」、「對不起，我只在意最後一張刷油漆的美女」、「穿那麼辣刷油漆」、「根本是辣媽一枚」。

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關鍵字：退租,油漆,粉刷,離婚,前夫,爆怨公社

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