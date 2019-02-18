吃蛤蜊燒沒挑殼！男友臭臉嗆「妳閨蜜比較貼心」：分手吧　女大生傻了

▲女大生因1碗蛤蜊被甩，但現在比較釋懷了，她很怕以後要幫媽寶男友穿內褲。（圖／取自Dcard）

網搜小組／綜合報導

「真的很瞎！」一名女大生帶著交往才2個月的男友前往樹林某夜市逛街，期間來到一家攤位吃1碗120元的蛤蜊燒，由於她沒有把蛤蜊殼挑掉，結果被男友一路罵到回家「我覺得你不夠貼心，我們分手吧」，然後就騎機車走了，讓她傻愣站在門口無法回神，不敢相信只一碗蛤蜊就分手了。

女大生在蛤蜊Dcard發文透露，她與閨蜜等4人、共兩對情侶一共點了2碗蛤蜊燒來吃，而且都是由女生先吃一半再換男生，「閨蜜在吃的時候就把所有的蛤蜊殼都挑掉，剩下肉給他男友吃，但我就吃自己的，沒有幫我男友挑殼。」

▲媽寶男覺得閨蜜比較貼心，會幫自己男友挑出殼。示意圖，與本文無關。（圖／取自stocksnap）



原PO男友見到閨蜜的舉動後很羨慕，立刻在攤位上碎碎念說「妳看妳多不貼心！都不會像別的女生一樣！」氣氛瞬間凝結，讓原PO當下無言到不知該怎麼回應，場面一陣尷尬，還引來閨蜜偷偷跟她道歉。

男友吃完蛤蜊燒後還是很生氣，接下來逛街時一路擺臭臉，原本的甜蜜約會整個都泡湯了；最終，他把原PO平安載回家，看見對方把安全帽放進車廂後，他立刻丟下一句「我覺得你不夠貼心，我們分手吧」，講完立刻摧下油門騎走了，留下傻站在原地的女友。

女大生氣得寫道，她和男友也才交往快2個月而已，沒想到這人是媽寶，她當下被分手時根本還沒有回應，男友就這樣騎走了，之後她傳LINE訊息詢問，但對方都被不讀不回，「我很無奈也很生氣！」雖然很火大，但想想也覺得划算，她在留言區說，現在冷靜一點了，覺得還是分了好，「不然以後他叫我幫他穿內褲怎麼辦？」

▲要不要剝蝦，也是情侶之間常見爭吵老問題。（圖／本報資料照）

網友看了紛紛留言安慰說，「恭喜你跟一個需要保姆的男生分手」、「分得好啊，不然你跟他結婚後就可憐了」、「男生應該是有小三了，故意找理由分手啦」、「你應該要把蛤蠣全部吃掉的 一個都不要留給他吃」、「用一碗蛤蜊看清一個人也不錯，好吃又能看透人心」、「可憐，殘障手冊應該發給他的」、「想分手連什麼都是理由～」。

沒想到這攤蛤蜊燒引來這麼多「血案」，一名女網友分享經驗說，她前幾天也和男友逛樹林夜市，也買了這攤的蛤蜊，但男友把整個肉都吃完了，只留下湯給她喝，還把所有的殼全丟進碗裡讓她處理。

▼想要找到合拍的另一半超難。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）