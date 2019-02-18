　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
新奇 新奇焦點 X 檔案 正妹影片 正妹圖集

吃蛤蜊燒沒挑殼！男友臭臉嗆「妳閨蜜比較貼心」：分手吧　女大生傻了

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼吃蛤蜊燒沒挑殼！男友臭臉嗆「妳閨蜜比較貼心」：分手吧　女大生傻了。（圖／取自Dcard）

▲女大生因1碗蛤蜊被甩，但現在比較釋懷了，她很怕以後要幫媽寶男友穿內褲。（圖／取自Dcard）

網搜小組／綜合報導

「真的很瞎！」一名女大生帶著交往才2個月的男友前往樹林某夜市逛街，期間來到一家攤位吃1碗120元的蛤蜊燒，由於她沒有把蛤蜊殼挑掉，結果被男友一路罵到回家「我覺得你不夠貼心，我們分手吧」，然後就騎機車走了，讓她傻愣站在門口無法回神，不敢相信只一碗蛤蜊就分手了。

女大生在蛤蜊Dcard發文透露，她與閨蜜等4人、共兩對情侶一共點了2碗蛤蜊燒來吃，而且都是由女生先吃一半再換男生，「閨蜜在吃的時候就把所有的蛤蜊殼都挑掉，剩下肉給他男友吃，但我就吃自己的，沒有幫我男友挑殼。」

餐廳,吃飯,用餐,高級餐聽,約會。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲媽寶男覺得閨蜜比較貼心，會幫自己男友挑出殼。示意圖，與本文無關。（圖／取自stocksnap）

原PO男友見到閨蜜的舉動後很羨慕，立刻在攤位上碎碎念說「妳看妳多不貼心！都不會像別的女生一樣！」氣氛瞬間凝結，讓原PO當下無言到不知該怎麼回應，場面一陣尷尬，還引來閨蜜偷偷跟她道歉。

男友吃完蛤蜊燒後還是很生氣，接下來逛街時一路擺臭臉，原本的甜蜜約會整個都泡湯了；最終，他把原PO平安載回家，看見對方把安全帽放進車廂後，他立刻丟下一句「我覺得你不夠貼心，我們分手吧」，講完立刻摧下油門騎走了，留下傻站在原地的女友。

女大生氣得寫道，她和男友也才交往快2個月而已，沒想到這人是媽寶，她當下被分手時根本還沒有回應，男友就這樣騎走了，之後她傳LINE訊息詢問，但對方都被不讀不回，「我很無奈也很生氣！」雖然很火大，但想想也覺得划算，她在留言區說，現在冷靜一點了，覺得還是分了好，「不然以後他叫我幫他穿內褲怎麼辦？」

剝蝦,男友,貼心,體貼,用餐（圖／本報資料照）

▲要不要剝蝦，也是情侶之間常見爭吵老問題。（圖／本報資料照）

網友看了紛紛留言安慰說，「恭喜你跟一個需要保姆的男生分手」、「分得好啊，不然你跟他結婚後就可憐了」、「男生應該是有小三了，故意找理由分手啦」、「你應該要把蛤蠣全部吃掉的 一個都不要留給他吃」、「用一碗蛤蜊看清一個人也不錯，好吃又能看透人心」、「可憐，殘障手冊應該發給他的」、「想分手連什麼都是理由～」。

沒想到這攤蛤蜊燒引來這麼多「血案」，一名女網友分享經驗說，她前幾天也和男友逛樹林夜市，也買了這攤的蛤蜊，但男友把整個肉都吃完了，只留下湯給她喝，還把所有的殼全丟進碗裡讓她處理。

▼想要找到合拍的另一半超難。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲情侶,牽手,夫妻,約會,愛情。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

ET快訊
狂奔廟求姻緣！濟公一看到他就抖「直接退駕」：別再來
台中嬤過世留包裹「真的需要再打開」　孫快倒了一開超催淚
帽T正妹現身台北街頭！轉頭看…是「國際影后」

關鍵字：閨蜜,分手,夜市,樹林,Dcard

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 新奇最新 全站最新

「我爸是鋼鐵人」女孩被笑騙子　暖父第二天現身全校停課...

搭火車心軟讓座！老伯女兒一句話　讓她一秒變臉「位子還我」

影／甜笑妹「半球黑暗照」外流！爸點開賞圖…一秒大驚「是我女兒」

開三指要生了！肚痛女驚覺懷孕崩潰　竟要求醫生「驗處女膜」

100隻鬼王纏身！護理師嚇壞　太子顯靈「敢動我妹踏平醫院」…冤靈秒消失

影／30秒恐怖支解！鹿耳門煙火秀暴動　百人飛撲鞭春牛「爆筋分屍」剝成塊

921全家罹難！5歲妹獨活「爸爸抱我出來的」　親友傻住淚噴：他2年前就...

失戀女墜樓四肢扭曲亡！護理師救不回「暈7天」收驚…廟公曝真相

1片葉劈斷8根筷子！光頭叔「以柔克剛術」…網看傻：動手腳？

吃蛤蜊燒沒挑殼！男友臭臉嗆「妳閨蜜比較貼心」：分手吧　女大生傻了

他養10億蟑螂大軍吃50噸廚餘　1天餵5餐..還設三重關卡防越獄

假人頭3樓墜下員工嚇哭腿軟！　落地「蹦」一聲網笑壞：太地獄了

《逆戰》兄弟重逢！謝霆鋒狂奔喊「萬飛～」　周杰倫1句話嗆到他結凍

胡彥斌坐台下..　林俊傑現CUE《你要的全拿走》

超狂老公撒「10萬千鈔雨」安太座　抓多少領多少！老婆一把收5位數

周杰倫用香蕉彈出《青花瓷》　謝霆鋒為挑戰他竟拿出鳳梨！

陌生男問「祖先哪來的？」逼下跪　80歲阿嬤遭狠毆2分鐘破頭斷腿

4小時一路錘！隊友超怕「滾下山」　挑戰真人版《鐵鎚爬山》有夠難爬

女兒結婚1年多未懷孕！調身體後有喜 媽得知後反應超High...爸撇頭偷拭淚

跨國爺孫戀苗栗完婚「百人獻花」 家人不認同...許常德：不用急

1片葉劈斷8根筷子！光頭叔「以柔克剛術」…網看傻：動手腳？

吃蛤蜊燒沒挑殼！男友臭臉嗆「妳閨蜜比較貼心」：分手吧　女大生傻了

正妹月噴12萬...決心挑戰「一年不購物」！生活出現正向大反轉

美國總統肖像登上iPhone機身　24K金材質一台要價15萬

無店面公會20日召開會員大會　柯P將出席分享管理市府心得

1年戀愛圓滿！　《大學生》小新「灑糖告白」Nina：最好的禮物

直擊藍寶堅尼蠻牛Urus　賓利將推635匹Bentayga Speed性能版

玖壹壹師弟團「深陷桃色風波」　唱片公司下令：延遲發片！

快訊／宜蘭發生墜樓意外　婦人跌落「12樓陽台」身亡

女星IU獨家「快速入睡法」　網友實測：真的很管用！

李俊億／【江國慶冤死案】鋸箭式的冤案求償

元宵改吃小湯圓吧！特搜全台4間「紅白湯圓美食」超邪惡

萬里雙屍命案！「門窗緊閉」夫妻陳屍房內　熱水器沒打開

新奇熱門新聞

正妹挑戰一年不購物　生活大反轉

18歲妹揪夜店慶生「錢男的平分..

做愛高潮媽敲門　男友在她體內結..

婚攝狂拍伴娘雪乳！肥新娘怒告

主管激戰女下屬　性愛直播片瘋傳

G奶牙醫超會吹簫　騎乘位猛到不..

女友說對性無感　他上鉤才發現：

巴黎男女路邊嘿咻　被拍繼續動作

女友上廁所　男友一秒轉頭吻正妹

女孩被破處上癮　發現自己是公車

女孩激喊粗魯一點　他理解卻受傷

她沒挑蛤蜊殼！男友秒分手：閨蜜..

密室性愛全露出　男用衛生紙被拍

縱慾無法出賽　LOL主將再發文

更多熱門

相關新聞

帶阿嬤刮刮樂！孝順兄弟這舉動　店員暖哭

「不是中大獎，也是中大獎」，一名女大生在寒假期間到彩券行打工，遇到一對兄弟帶著阿嬤來買刮刮樂，她幫忙確認時發現沒中獎，對方突然示意她別說，接著拿出6000元，轉過頭恭喜阿嬤。超暖的行為讓女大生「覺得心暖暖的」，偷偷在心裡恭喜阿嬤中大獎「有這兩個寶貝孫子也算是大獎了，無可取代的大獎」。

男友偷玩交友APP的5個原因

鬼祟阿伯翻她包！看到「這個」秒嚇跑

閨蜜前男友強擄上車！她隔窗唇語呼救

網友說瞎！情侶「分手爛理由Top10」

讀者迴響

發燒話題

橋本有菜 華航罷工 文化大學失火 愛紗離婚 鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 王令麟 肉圓惡爸 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

許維恩3段情　楊明學癌逝15年最痛

BY2宣布改名！粉絲懵了：好大眾

即／台南新化酒駕3連撞！1歲半男童慘死

女大生人工昏迷4天　突然當媽超傻眼

搭火車心軟讓座！一句話讓她理智斷線

台中嬤過世留下包裹　台中孫一開超催淚

罷免韓國瑜？潘恆旭：高雄人不捨

林俊傑「夜店妹趁合照偷親PO網」

火山噴發台北變新龐貝？地震學家驚呆

賓利遭爆撞　CEO車主再轟：不用打悲情牌

「鋼鐵人爸」登場！女兒騙子變偶像

妮妮被唸碗裡還有菜　一句話讓爸道歉

他問「戴髮捲出門心態」　網解惑卻戰翻

林依晨喝喜酒遇《秘密花園》男主角

水餃妹「毛衣太貼」驚人上圍現形

更多

最夯影音

更多

他養10億蟑螂大軍吃50噸廚餘　1天餵5餐..還設三重關卡防越獄

假人頭3樓墜下員工嚇哭腿軟！　落地「蹦」一聲網笑壞：太地獄了

《逆戰》兄弟重逢！謝霆鋒狂奔喊「萬飛～」　周杰倫1句話嗆到他結凍

胡彥斌坐台下..　林俊傑現CUE《你要的全拿走》

超狂老公撒「10萬千鈔雨」安太座　抓多少領多少！老婆一把收5位數

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【首購族的愛】

超搶手！ 這價格帶很可以！激推本週熱門搶手房，符合你需求的好房！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面