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影／心疼小老婆！她急開車門「牛力爆發」扯爆把手　網笑噴：珍惜生命別開罵

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網搜小組／綜合報導

「女兒」是許多女人這輩子永遠的情敵，但除了地表最強小三，許多男人都有另一個小老婆，那就是自己的愛車。一名男網友日前崩潰貼文，因為小老婆被「辣手摧花」，讓他忍不住飆髒話，直罵「妳是牛嗎！」看到照片後，其他人都笑噴「手勁很夠」、「這種握力……說話要三思」、「原來家裡真的養了一頭牛」。

▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲原PO小老婆被「辣手摧花」。（圖／翻攝自爆怨公社）

「X！還沒解鎖就急著開門衝X小！妳是牛嗎！」一名男網友在臉書《爆怨公社》貼出照片，只見本來應該牢牢被固定在車門上的門把手竟然掉了，露出把手裡面的內裝物，原PO則是無奈地拿著把手拍照。原來是乘客在他還沒解開車門鎖時，就用力地去開門，不僅車門沒打開，還將門把當場扯下來。

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲欸！有這麼急著下車嗎 XD（圖／翻攝自爆怨公社）

儘管原PO沒有明說欺負小老婆的人是誰，但看到照片後，許多人都紛紛笑喊，不管怎麼樣，這位乘客都惹不起，「千萬別罵她，不然你有生命危險，一扭就斷」、「冷靜，千萬不要罵她，設想一下那如果是你的天靈蓋」、「厲害了你的牛」、「你要慶幸不是整扇門被扯下來呢」、「請問開門前吃了多少菠菜」、「其實他是在找私房錢的」。

也有網友發生過類似的事情「別這樣，我也弄壞過」、「跟我家老木一樣，還沒解鎖就ㄅㄧㄟ著不放」、「原來我不孤單」、「把手要換了，我也有發生過這種事」、「這就是我跟前男友分手的原因」、「我的是中控鎖還沒按就急開門、同步門鎖就卡，常常換，一個還1800，所以千萬不要載別人，最頭痛又找不到人理賠」。

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▼許多網友的小老婆都曾遭殃。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

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關鍵字：小老婆,愛車,車門,把手,爆怨公社

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