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偷4000元SK-II青春露！9歲童「全澆仙人掌」她怒教訓　恐龍媽：輪不到妳罵

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▲▼仙人掌。（圖／取自pixabay）

▲許多網友笑噴說，澆SK-II的仙人掌皮膚都變好了，整個大歪樓。示意圖，與本文無關。（圖／取自pixabay）

網搜小組／綜合報導

「他爸媽再不教，以後完蛋了！」一名女網友發現親戚家小孩來家裡時，她都會立刻鎖房門保護，但前幾天她忘記了，沒想到遭到國小三年級9歲孩童闖入搞破壞，小豬撲滿裡的3000元被偷，手錶錶帶環被拔掉，還有一瓶要價3至4000元的SK-II青春露被熊孩子拿去澆仙人掌，讓她氣到告狀，卻被親戚回嗆「輪不到妳罵」，讓她超火。

該名女網友在臉書「爆怨公社」PO文說，真不知道現在小朋友是來玩的，還是來幹大事的，她前幾天忘記鎖門，親戚家國小三年級的孩子拿著掏耳朵組裡附贈那根細夾子，狂夾她房中存有千元鈔的撲滿，結果有3張藍色不見了。

▲▼紅包,存錢,豬豬,農曆新年。（圖／記者許凱彰攝）

▲她撲滿裡3張千元鈔不見了。示意圖，與本文無關。（圖／記者許凱彰攝）

還不僅如此，她出門時發現手錶不見，千辛萬苦終於在口紅架上找到，但錶帶少了一個環，才發現又慘遭熊孩子毒手，錶帶上的環被拔掉了，但她覺得不能亂冤枉人，還跑去求證，經阿姨證實「是那個猴孩子用壞的」，讓她心超累。

她崩潰說，小孩子還把她SK-II青春露拿去澆仙人掌，都是她的錯，不知道親戚會突然來到家裡，害她忘記鎖門，不然一切也不會發生，「我上次有罵那個小孩，但被長輩訓『我的小孩輪不到妳罵』，他爸媽再不教，以後完蛋了。」

▲▼▲季節交替肌膚最知道！這個時候更要勤做日常保養工作，或用SK-II青春露為自己養好肌底。（圖／SK-II提供）

▲SK-II青春露可不便宜，小小一罐3000至8000元都有，但被熊孩子那去澆花了。示意圖，與本文無關。（圖／SK-II提供）

超恐怖的小孩，引來網友紛紛留言說，「東西弄懷或許可原諒但...偷...就不是算了的問題了！」、「偷錢這點應該跟小孩父母溝通一下，順帶求償」、我只想知道他的父母都在幹嘛」、「我姪子有一次也是這樣破壞我的東西...自從被我按在地上打後，他就不敢了」。

不過，一瓶SK-II青春露可不便宜，小小一罐3000至8000元都有，讓許多網友狂歪樓，「仙人掌......一定會長得很好！！」、「仙人掌：我感覺年輕了10歲」、「仙人掌皮膚會變好」、「仙人掌會白泡泡幼咪咪......」、「請問仙人掌有變白嗎XD」、「要不妳就取仙人掌果肉來敷臉吧～」。

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關鍵字：撲滿,惡作劇,偷竊,SK-II,SK-II青春露,爆怨公社

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