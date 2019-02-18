帶阿嬤刮刮樂！一看槓龜…孝順兄弟「秒掏6千」：妳中了　店員暖哭神配合

▲過年期間大家都想試手氣，刮刮樂超夯。（示意圖／記者張凱喨攝）

網搜小組／綜合報導

「不是中大獎，也是中大獎」，一名女大生在寒假期間到彩券行打工，遇到一對兄弟帶著阿嬤來買刮刮樂，她幫忙確認時發現沒中獎，對方突然示意她別說，接著拿出6000元，轉過頭恭喜阿嬤。超暖的行為讓女大生「覺得心暖暖的」，偷偷在心裡恭喜阿嬤中大獎「有這兩個寶貝孫子也算是大獎了，無可取代的大獎」。

一名女大生在《Dcard》貼文，她說自己寒假在彩券行打工時，遇到一件讓她印象深刻的事，「那天沒記錯的話應該是初五了，客人也沒除夕時那麼多了」，中午時來了一對兄弟，年紀看起來像是大學生，兩人扶著「白髮蒼蒼又有親切笑容的婆婆」來買刮刮樂。

兄弟倆當時站在櫃台前問「阿嬤哩選哩妹愛欸（阿嬤，妳選妳想要的）」，阿嬤看了看之後告訴原PO「小姐挖ㄇㄟ8號，謝謝（小姐我要8號，謝謝）」，原PO便拿了一張8號的2000元刮刮樂給對方。當兄弟倆要準備付錢時，阿嬤一直不給付，「之後他們就一起坐在店外面的桌上看著阿嬤刮刮刮樂」。

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▲原PO寒假期間到彩券行打工。（示意圖／記者董美琪攝）

原PO說，阿嬤年紀大了，應該看不懂有沒有中獎，但祖孫3人有說有笑，對方看起來刮得很開心。後來兄弟倆就拿著刮刮卡，告訴阿嬤「阿嬤妳坐一下，我拿去給小姐兌，看妳有沒有中」。兩男於是來到櫃台，其中一人用很小聲的音量開口「可以幫我看看有沒有中嗎？應該是沒有」。

「我刷完後，面向客人的螢幕就有顯示未中獎」，正當原PO要說沒中的時候，另一人趕緊示意她「噓！謝謝」，接著兩男就在角落各自從口袋裡掏出皮夾，一人拿3000元。然後兄弟倆開心地走向阿嬤，分別開口「阿嬤哩搞厲害欸，中6000」、「嘿阿運氣好好」，讓阿嬤也笑開懷「真的嗎？」兄弟檔這時也將錢遞上直呼「恭喜妳～」而原PO也在一旁附和。

▲兄弟倆帶阿嬤買刮刮樂。（示意圖／記者戴瑞瑤攝）

下午的時候，兄弟倆又來玩刮刮樂，也順便向原PO道謝，說阿嬤回去超開心。原PO也透露兩人這樣做的原因，「他們說他們長大了要給阿嬤紅包，阿嬤都不收叫他們存著，所以才想到用這招」，她也笑說兄弟倆一個帥、一個可愛，「重點是孝順的男人魅力爆棚啊！」

最後，原PO忍不住直呼心很暖，「即使阿嬤沒中獎，但有這兩個寶貝孫子也算是大獎了，無可取代的大獎」。其他網友也紛紛留言「肯定是阿嬤扶養長大的」、「孝順的男生100分」、「學到一招欸！Respect」、「可、可惡！我的眼角怎麼濕濕的？我才沒有哭呢！這對兄弟也太暖吧！」

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