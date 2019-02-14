為討20萬國3狂追連轟6槍　檢警再抓5人全收押

▲「為了20萬！」國道追車王轟6槍，檢警再逮5嫌全收押。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

國道3號爆發追車狂轟6槍案！為了追討20萬元，在國道3號瘋狂追逐開6槍，檢警13日逮捕陳男等5名共犯，法院14日裁定5人依涉犯槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌收押禁見。

檢警調查，被害陳女（32歲）日前仲介友人向蘇男（36歲）購買車輛，友人卻遲遲未將購車尾款20萬結清，這讓蘇相當不滿，轉向陳追討尾款，陳的余姓男友（27歲）不爽嗆蘇，惹毛蘇男。

2018年8月30日凌晨0時許，雙方約在基隆市中和路交流道下的一處加油站談判。陳女、余男各開一輛車子抵達時，卻發現蘇男找了3、4輛車的友人助陣，這讓陳、余兩人直覺不對勁，趕緊加快油門往國道南下方向開去。

此時，蘇男與梁姓友人（39歲）見狀，立即驅使眾人開著黑色賓士車，沿路狂飆追趕，就這樣3車在國道搏命飆速，追車過程中，梁男疑似從車內拔槍朝陳女後車處連開6槍，嚇得陳女無視施工封閉的車道，直接變換車道穿越交通錐加速離去，當天凌晨3時許，陳女前往國九隊七堵小隊報案。

警方獲報後立刻報請基隆地檢署檢察官指揮偵辦，經調閱監視器後，追查到沿途追逐陳女的黑色賓士車是一名陳姓男子（46歲）所有，陳男到案後供稱當天車子是借給梁男開，梁男到案後坦承開槍，蘇男也說是為了20萬的購車糾紛。

警方指出，梁男、蘇男及陳男都有前科在身，且梁男出面就坦承開槍，但與陳、蘇2男供詞不符，但為了偵辦時效，目前先依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》、殺人未遂罪嫌將3人送辦，其中梁男羈押禁見、蘇男10萬元交保、陳男則限制住居。

案經檢察官指揮刑事局數月調查，警方循線追緝梁、蘇、陳3人到案，13日再逮捕陳佳陽等5名共犯，法院14日裁定5人涉為重罪，依涉犯槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌收押禁見。

▲「為了20萬！」國道追車王轟6槍，檢警再逮5嫌全收押。（圖／記者郭世賢攝）