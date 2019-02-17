「經濟已經鬼混20年」　韓國瑜府城現煎虱目魚站台龍介仙

▲韓侯燕合體幫謝龍介站台。（圖／翻攝自東森新聞）

地方中心／綜合報導

台南市第二選舉區將於3月16日舉行立委補選，代表國民黨出征的台南市黨部主委、市議員謝龍介，，17日在遠東科大舉辦「農漁產品展示會暨謝龍介競選總部成立」，邀請高雄市長韓國瑜、新北市長侯友宜和台中市長盧秀燕合體造勢，炒熱選情，展現合作的決心，要一起讓台灣發大財。而稍早韓國瑜現身時更是掀起一陣高潮，他說，台灣民主經濟發展20年鬼混，很多人過得辛苦，希望請鄉親給龍介一個機會，翻轉台南，讓全台一起發大財。

謝龍介這次除了邀請高雄市長韓國瑜，親自示範韓式-虱目魚作法外，還有新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕也將在現場介紹道地的台南味，行銷台南美食，盼能努力翻轉台南。

▲謝龍介競選總部成立大會，許多攤販免費限量提供杏仁茶、香酥豆腐、虱目魚料理等，供民眾享用，儼如熱鬧的大型市集。（圖／記者林悅翻攝，下同）

韓國瑜一到現場後，帶領全場鄉親高喊，「謝龍介凍蒜！凍蒜！」並說，龍介兄目標清楚，就是要幫農漁民找出路、人民找活路，讓人民過好生活是政治人物最重要的事情，在今天大喜之日要開開心心、風風光光，更要讓鄉親過更好日子，且從他身上感受到他的熱情，相信選區的民眾可以感到他服務熱情，這是很重要，要請鄉親給龍介一個機會、給自己一個機會，給農漁民勞工基層一個機會，台南人進來貨出去，翻轉台南。

現場可說是相當熱鬧，不少支持者都湧入現場。

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