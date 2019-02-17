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謝龍介有專屬特色　學者：擺在深綠的台南確是一絕！

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▲中國國民黨台南市黨部主委謝龍介指出，市黨部徵召3人投入市議員選戰。（圖／記者林悅攝）

▲謝龍介。（資料照／記者林悅攝）

政治中心／綜合報導

謝龍介代表國民黨投入台南第2選區立委補選，挑戰深綠大本營選戰打的艱辛。不過，文化大學新聞系主任胡幼偉卻認為，謝龍介有專屬的特色，擺在深綠的台南確是一絕。

胡幼偉表示，一、二十年前，區別藍綠的一大指標，就是會不會講台語，不會講台語，也會被指責是不愛台灣不認同台灣，這已經形成一種刻板印象，「如果一位政治人物整天講台語，你多半會猜他是綠的而不是藍的。」

胡幼偉指出，謝龍介在任何場合都講台語，但他卻是藍營的政治人物，這成為他的一大特色和賣點；所以，「從語言的角度來看，在當代台灣，龍介仙有傳統語言標籤上的綠味；但在政治主張上，他卻是標準的藍。」

胡幼偉分析，像謝龍介這樣的人，「擺在深綠的台南，確是一絕！」而因爲他的台語講究典雅古味，那就銜接上同盟會時代，台灣為國民革命付出的台籍文化界、知識界菁英了，那些去追隨孫中山的台籍人士，也是只會講台語，不會講國語的。

胡幼偉說，「我不認識謝龍介，但我重視他在國民黨歷史傳承中的意義，我希望他在台南愈來愈成功」，這次若在最綠的選區選不上立委，就繼續做市議員也沒關係，他的受歡迎，對國民黨有重要的特殊意義！

▲▼胡幼偉讚謝龍介。（圖／翻攝胡幼偉臉書）

▲胡幼偉讚謝龍介。（圖／翻攝胡幼偉臉書）

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