東勢新丁粄節「120斤大粄」登場　盧秀燕承諾：年年舉辦

▲台中市長盧秀燕出席東勢新丁粄節，切下120斤大粄。（圖／記者陳玉攝，下同）

記者陳玉／台中報導

「共下來尞！」2019台中東勢新丁粄節於17日到19日於東勢客家文化園區登場，不但連續10年榮獲行政院客委會「客庄12大節慶」，也是全國唯一「大埔腔語系」的客家節慶活動；17日開幕式，台中市長盧秀燕親到場切下120斤大粄，並承諾一定每年舉辦新丁粄節外，更向鄉親保證一定恢復老人健保補助，減輕子女負擔。

▲活動現場展示120斤的「桃粄」、「龜粄」。

新丁粄節起源於農業社會，因當時生活困苦能吃到米粄不易，當時民眾為求子女，以米粄向神明祈求，並允諾以米粄還願，「新丁粄」一詞就是為民眾向神明還願時求得新丁而來的，而「龜粄」及「桃粄」分別代表男生、女生。

今日舉辦開幕會，台中市長盧秀燕表示，新丁粄節是東勢年度重要活動，個人非常重視，這也是極少數地區活動，已變成全國知名的節慶活動，承諾「年年舉辦、今年更盛大辦理」，指出有傳統戲曲、擲筊祈福求大粄、新丁粄展示、拼大粄比賽等內容，客家文化不但保存、更可發揚光大，期望未來能更有口碑，同時促進東勢觀光、振興東勢經濟。

▲盧秀燕向鄉親承諾新丁粄節會年年舉辦，更會恢復老人健保補助。

另對恢復老人健保補助，盧秀燕也向鄉親承諾「今年一定會編列預算恢復！」她說，現在65歲以上每位長輩每個月看醫生都要繳750，不繳的話就沒有健保，要不然子女一定要幫忙繳，支出非常沈重；她強調「大家放心」，今年會編列預算恢復老人健保補助，省下的錢就給給大家加薪去當作家庭開支。

同時「敬老愛心卡」1個月1千塊，盧秀燕表示，「1毛都不會少」，這不是我的政見，但我一樣買單，1個月一樣1千塊，1趟計程車50塊，儘管去坐、坐到1千塊。盧秀燕也說，我的政見我負責，別人的政見我也盡量維持，目前現在正在編列預算跟議會商量，承諾會提早實施恢復老人健保。

▲盧秀燕向熱情民眾握手致意。