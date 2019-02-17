禿子漢子燕子合體　龍介競選總部成立大會農特產+美食擠爆

▲台南市第2選區立委補選參選人謝龍介，舉辦「台南農產品展示會暨謝龍介競選總部」成立大會，許多攤販免費限量提供杏仁茶、香酥豆腐、虱目魚料理等，供民眾享用，儼如熱鬧的大型市集。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市第2選區立委補選參選人謝龍介，2月17日下午2時許，在遠東科技大學舉辦「台南農產品展示會暨謝龍介競選總部」成立大會，下午1時就來了上萬名支持者到場，現場農特產品、攤販美食區，許多攤販免費限量提供杏仁茶、香酥豆腐、虱目魚料理等，供民眾享用，儼如熱鬧的大型市集。

台南市第2選區立委補選參選人謝龍介，17日下午2時以「禿子、漢子、燕子與龍介兄，揪您作夥拚經濟！」為號召，在遠東科技大學舉辦「台南農產品展示會暨謝龍介競選總部」成立大會，下午1時多現場就進大批人潮，人數約有上萬人，這民眾很多非並台南市人，而是從外地來支持的民眾。

現場設農特產品、攤販美食區，販賣各式農特產品及台南小吃美食，有些攤販為表達支持，現場限量免費提供杏仁茶1000杯、香酥豆腐300份，甚至「挑大師」提供虱目魚料理，免費讓來活動的民眾享用，表達支持謝龍介之意，現場熱滾滾。

謝龍介為幫農民推廣台南農特產品，親自在場向與會民眾介紹台南在地特產的水果，如鳳梨、虱目魚等各種農產品，並介紹其特色、歷史及虱目魚的料理方式，吸引民眾駐足圍觀。台南市員林燕祝、林易煌醫師等人也到場支持。