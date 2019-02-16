柯團隊開始招兵買馬？　楊麗環陪同柯文哲桃園參香引關注

▲楊麗環陪同柯文哲桃園參香引關注。（圖／擷取自楊麗環臉書）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市前立委楊麗環於2016年立委大選、以及去年1124市長選舉相繼挫敗後，因其15日陪同台北市長柯文哲現身中壢區慈惠堂參香，引發地方關注是否為柯P為籌組政黨、挑戰2020總統大選，提早在桃園佈局的動作；而楊麗環是否受邀加入柯P籌組的政黨，代表該政黨籍參選立委，為柯文哲開闢地方票源，受到關注。

針對外界關切是否再度出馬參選立委，楊麗環未做表態，但於臉書Po文以「今天與柯市長在慈惠堂 一起參香，沒想到引起這麼多的關切！請大家幫我看看這首籤詩吧？？楊麗環Po出的籤詩內容如下：風恬浪靜可行船，恰似中秋月一輪；凡事不須多憂慮，福祿自有慶家門。針對籤詩內容支持者紛在臉書表示是好籤，也鼓勵楊再度參選。

▲▼楊麗環以桃園藍天志工團團長身份，全力投入地方公益活動。（圖／擷取自楊麗環臉書）



據楊麗環好友指出，從政多年的楊麗環，在去年市長選舉退出國民黨以無黨籍之姿參選，得票雖不如預期，但選後楊仍以藍天志工團團長身份，全力投入地方公益活動，多次應去年1124大選中，同樣是無黨籍的原住民市議員候選人林秋霖等熱心人士之邀，到復興區關懷偏鄉兒童與老人。

中壢區慈惠堂主祀王母娘娘，據悉，楊麗環與廟方相當有交情，楊麗環好友透露，柯團隊有和楊「初步接觸」，不排除未來合作可能，至於，是否在楊的原選區桃園區或跨區參選，將以勝選為考量。