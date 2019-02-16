柯文哲宣布超過20萬人塞爆西門町　米奇、百變豬寶陪你逛燈節

▲2019台北燈節。（圖／攝影中心攝）

記者陳家祥／台北報導

為期9天的2019台北燈節16日正式開幕，展期將自16日開始一路持續到24日。台北市長柯文哲致詞時表示，燈節是台灣的傳統節日，希望結合現代科技讓傳統與現代可以融合，產生一個新的喜悅，可以讓人民去感受；他也期許，希望台北燈節一年比一年更更熱鬧，帶給台北市民更多的幸福跟快樂。

今年燈節以「台北台北亮晶晶」為主題，除了兩大主燈，還有「我愛創作亮晶晶」、「夢想生活亮晶晶」和「友好城市亮晶晶」等多樣化燈區。此次燈節融合節慶文化、藝術科技、街區旅遊與國際觀光元素，展現西區傳統歷史風華，燈節展區也擴大，從西門紅樓前廣場，沿中華路至忠孝東路一路延伸至北門及台北車站旁的行旅廣場，目標要創造400萬次人流。

「歡迎來參加2019台北燈節。」柯文哲致詞時表示，這次大年初一在市府廣場前有2019台北光之饗宴，緊接著台北燈節就開幕，希望整個2月台北在夜晚都亮晶晶。柯說，燈節是台灣的傳統節日，希望結合現代科技讓傳統與現代可以融合，產生一個新的喜悅，可以讓人民去感受。

此次燈節特別和Google合作，推出導覽系統，讓民眾逛展更方便，柯文哲現場還用手機點亮「豬寶」，讓今年燈節充滿濃濃科技味。柯文哲表示，今天晚上很多布置都相當的現代化，這也是我們的希望，傳統與現代的融合，我就不多說了，今天最重要是主燈要來點燈開幕，我們希望台北燈節一年比一年更更熱鬧，帶給台北市民更多的幸福跟快樂。

隨後柯文哲受訪時被問到這次維安特別多，他表示，今天現場觀眾應該超過20萬人，我本來還在跟他們講說這燈區擴大到火車站旁邊的行旅廣場，會不會範圍太大，「結果今天看一看，即使面積比去年又增加20%，還是滿的，所以表示說台北燈節已經慢慢成為一個不只是台北，大概整個東亞地區可以這個時間到台灣觀光的都跑來看，所以現場人相當多。」