▲ 核能卡在地方？新北市府：沈榮津勿混淆視聽。（圖／翻攝自「台電」）

記者郭世賢／新北報導

經濟部長沈榮津於15日指出，核二燃料池滿了，新的燃料棒進不去，所以不能用，核二是卡在地方。對此，新北市核能安全監督委員會表示，核二燃料池，目前尚有貯存空間，可供反應爐退出燃料棒，並持續運轉，請中央勿混淆視聽，誤導民眾。

新北市核安監督委員會表示，核二廠用過核子燃料池於2017年接近池滿，台電公司為使1、2號機能持續運轉，分別在2017年6月及2019年1月將燃料護箱裝載池，改為用過核子燃料貯存空間，其容量為2部機組各增加440束的貯存空間，並獲原能會安全審查通過使用中；截至目前，1號機用過核子燃料池尚有150束、2號機尚有450束的貯存空間。

另外，核二廠一期乾式貯存設施尚未興建，目前正陸續進行環境評估差異分析中，行政院環保署在2018年12月26日召開「核二廠用過核燃料中期貯存計畫」環評審查，會議決議請台電公司於2019年3月31日前，補足環評委員及與會機關代表所提意見送專案小組再審。

新北市核安監督委員會強調，全國能源政策係屬中央權責，核二廠未來的規劃方向，中央政府應明確告訴全國民眾；新北市府強調，只要符合安全規格，並依法規定按圖施工，新北市府將尊重台電公司所規劃的核二廠乾式貯存設施，請經濟部切勿混淆視聽，誤導民眾。