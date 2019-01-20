記者郭世賢／新北報導

年關將近，台電核二廠北部展示館於20日上午舉辦「2019歲末迎金豬．大師揮毫送春聯」活動，邀請書法大師現場揮毫，贈送應景春聯給蒞臨北部展示館參觀的來賓，藉此互動拉近與民眾之距離。現場邀請揮毫有正心書會席秀月老師、瑞芳書道會謝慶興老師等9位，與書法大師近距離的互動，參與民眾踴躍。

▲ 核二展示館歲末迎金豬，書法大師揮毫送春聯。（圖／記者郭世賢攝，下同）

核二廠廠長許永輝表示，感謝大家今日特別撥冗參加，並感謝正心書會席秀月老師的牽線，順利促成本次活動及瑞芳書道會謝謝慶興老師的大力支持及指導，將來如有機會，會繼續辦理活動。

基隆市正心書會席秀月說，特別感謝核二廠北部展示館能舉辦此活動，並希望將來如有機會，亦能年年合作舉辦，並推廣書法文化。現場參加民眾，除了能挑選喜好的春聯外，並與書法大師近距離的互動，亦可現場自己動手揮毫體驗書法之樂趣，老師及參與民眾非常盡興、開心。

台電北部展示館館長陳民鈴表示，北部展示館2樓設有藝術走廊，從2018年11月1日起，基隆正心書會就在該藝術走廊進行書畫展，為期3個月，因而雙方結緣合作在農曆春節前，於北部展示館辦理「2019歲末迎金豬．大師揮毫送春聯活動」，今天辦理此活動，最主要目的是應景因應農曆春節習俗，其次是要鼓勵民眾多到北部展示館，除了可以欣賞書畫陶冶心性外，亦可了解各種發電方式，增加自身常識，同時更是欣賞無敵海景、沈澱放空壓力的絕佳處所。

▲▼ 基隆正心書會在台電北部展示館2樓藝術走廊進行書畫展，為期3個月。