影／嚇死人…在網咖打遊戲咳嗽　鄰座男以為被針對竟亮斧頭想開劈

記者陳雕文／新北報導

新北市一名男子日前在網咖上網，不滿鄰座客人一直咳嗽，竟亮出斧頭上前叫囂，客人差點嚇死，又感到一陣莫名奇妙。另一名樓上的客人聽到聲響，往下探頭看，竟也遭斧頭男嗆聲，「你對我有意見喔！？」接著又跑到網咖旁邊的咖啡店，持續揮動手中的兵器，店家看傻眼，急忙報警抓人；新北地檢署依恐嚇公眾罪起訴男子。

▲蔡男聽到坐在前方的客人咳嗽，讓他感覺被針對，掏出隨身攜帶的斧頭，上前質問，「你是不是對我有意見？」。（圖／記者陳雕文翻攝）

警方表示，42歲蔡姓男子於上個月底到新莊區一間網咖消費，聽到坐在前方的客人咳嗽，讓他感覺被針對，掏出隨身攜帶的斧頭，上前質問，「你是不是對我有意見？」，2樓的客人探頭察看也被蔡男嗆。

蔡男嗆聲完，怒氣沖沖走出網咖，居然要跑到隔壁的咖啡店鬧事，左手拍打店家玻璃，右手揮舞斧頭，老闆看到嚇壞，急忙報案；過沒多久，蔡男又回網咖坐下打遊戲，最後被警方逮捕。

▲斧頭男的脫序行為造成大眾恐慌，被檢察官起訴。（圖／記者陳雕文翻攝）

被嗆聲的咳嗽男向警方表示，他只是因為感冒，身體不適才會咳，根本沒有要針對誰…蔡男起初向警方否認有拿威脅客人的行為，直到庭訊才承認有亮出兵器。蔡解釋，因為工作需要才會帶斧頭；檢方透過監視器畫面，見蔡持斧對多人揮舞咆哮，造成恐慌，訊後依恐嚇公眾罪嫌將他起訴。

▼蔡男揮舞的斧頭。（圖／記者陳雕文翻攝）

