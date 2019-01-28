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客人太正！網咖工讀生靦腆畫「超Q皮卡丘豬排」　網狂喊：在一起

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▲▼南韓網咖皮卡丘炸豬排情緣。（圖／翻攝自instiz）

▲ 南韓網咖提供各式各樣的餐點，透過電腦點餐。（圖／翻攝自instiz，下同）

國際中心／綜合報導

你曾經在接過剛買的飲料時發現杯子上有店員可愛的插畫，或是在餐廳遇到主動幫你加菜的店員嗎？南韓日前就有一名年輕女子在網咖點了一份皮卡丘造型炸豬排，沒想到店員用番茄醬和芥末醬，畫出一隻唯妙唯肖的皮卡丘，讓她相當驚喜，在網路論壇上引起熱議。

一則標題為「可愛的網咖工讀生」的貼文28日在南韓各大網路論壇上流傳，其中有一張女性客人與男性工讀生的對話紀錄，還有一張皮卡丘豬排的照片。由對話紀錄中可見，工讀生小心翼翼的傳訊息向客人問道，「請問我可以在您點的皮卡丘豬排上用芥末醬畫畫嗎…？如果不行的話，我幫您擠上番茄醬就好！」客人回答，「擠上芥末醬也沒問題！」工讀生便開心的表示，「啊，太謝謝您了❤」

▲▼南韓網咖皮卡丘炸豬排情緣。（圖／翻攝自instiz）

經過工讀生的巧手，客人接過原本只有形狀像皮卡丘的豬排後便發現，工讀生用芥末醬畫出皮卡丘身上的紋路，再用番茄醬畫出腮紅來點綴，可愛得讓她心情大好，忍不住上傳到網路上。

這則貼文引起網友熱烈討論，紛紛留言表示，「到底是對客人有意思，還是出於工讀生的創作熱忱呢？」、「只是想畫畫吧」、「如果客人很正的話，絕對是對她有意思」、「我怎麼都遇不到這種工讀生」、「太會畫了吧，好可愛」、「絕對是想追妳」、「一看就知道是有好感」、「在一起吧」；也有疑似在場的網友出面透露，工讀生後來向客人要電話號碼，可惜遭到拒絕。

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關鍵字：南韓,網咖

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