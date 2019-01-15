兒子打電動被狂電！父怒揪20大漢痛毆　被害少年：不敢去網咖了

▲馬來西亞一名少年因打電動狂電對手，結果遭對方父親揪眾打到脊椎微裂。（圖／翻攝自臉書社團／芙蓉 吹水广播站）



實習記者陳妙津／綜合報導

馬來西亞一名20歲邱姓少年到網咖玩賽車遊戲，卻因技術太好狂電對方，結果在旁邊全程觀看的輸家父親怒火中燒，揪眾圍毆他，導致少年脊椎微裂、腎腸破裂出血，連鼻樑也被打爆，目前仍住院治療。

據馬來西亞《中國報》報導，邱姓少年11日晚間10點多與朋友到購物中心的網咖玩遊戲，並與另名印度裔少年PK賽車遊戲，當時對方的父親也在現場。過程中因為邱姓少年頻頻獲勝，印裔爸看不下去，頻頻騷擾對方，最後壓抑不住怒火，一把將少年的頭撞向遊戲機，還舉起椅子作勢打人。

▲打人的印度裔男子。（圖／翻攝自臉書社團／芙蓉 吹水广播站）



少年見勢不對，本來一邊往門口逃走一邊打電話給家人求救，沒想到印裔爸早已揪了超過20名惡煞等在購物中心門口，見到少年就一陣狂毆，將對方打得滿頭鮮血。

▲目前少年仍在住院觀察。（圖／翻攝自臉書社團／芙蓉 吹水广播站）



少年姊姊表示，當時與男友、父親接獲求救趕往現場時，弟弟已倒在地上不知生死，追問對方為何打人，結果又遭狠嗆毒打，為了護住弟弟，她也被打到瘀青。警方接獲通報後趕往現場，逮捕4名涉嫌男子，並正在詳細調查事發過程與涉嫌人。受傷的邱姓少年則被送醫急救，他除了脊椎微裂、鼻梁被打爆外，內臟也被打到出血破裂。

少年害怕表示，自己常常打電動，每次都很專心，但當時對方因為見自己兒子連輸兩場，在第三場的時候就不斷做小動作干擾，後來輸不起，竟揪團打人。少年還說，根本無法想像到底有多少人打他，感覺超過20人，而且大多是彪形大漢，讓他直呼「以後再也不敢去網咖打電動了！」

▼事發過程被過路民眾全錄下。

