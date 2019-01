凌晨購物遭「斧頭怪女」亂砍爆血！　衰男臉「摸會震動」慘動手術重建

▲阿瑪蒂凌晨拿斧頭在便利超商砍人。(圖/翻攝自www.change.org)

32歲的澳洲男子來莫(Ben Rimmer)2017年1月時,於凌晨時分到一間便利超商買東西,但卻意外遇上一名跨性別人士阿瑪蒂(Transgender Amati)拿著斧頭,朝著他的臉上砍去,造成他的頭部從鼻子的部分被切開,當場爆血倒地不起,最後只能依靠整形手術重建臉。

根據外媒報導,26歲的阿瑪蒂患有毒癮跟酒癮,同時更服用抗憂鬱藥和變性激素,他在事發前曾在網路上留言寫道,「有一天,我要殺了很多人」,更傳了「我討厭其他人,大多數的人都應該死掉」的訊息,給曾經與他約會過的女性。

從監視錄影器中可以看到,阿瑪蒂手持一根長長的斧頭,看似相當平靜的走過商店前的路,等到進入便利超商後突然舉起斧頭,大力的朝著來莫的臉部砍下去,再對著一位剛結完帳的男士後腦進行攻擊,隨後大步離去。

整起事件發生的又快又急,遭到砍傷的來莫因為突如其來的衝擊,滿臉是血的倒在店內,而另一名男子則是跌坐在門外。來莫說,他的傷口位於鼻子和眼窩中間,差一點點的距離就會傷害到大腦,滿臉是血的模樣十分恐怖,他臉上的骨頭碎裂,用手觸摸的時候還能感受到明顯的震動,最後只能依靠整形外科進行重建臉的手術,更因為頭部受傷導致他無法記得所有的經歷;不過幸好他在攻擊的前幾秒鐘轉過身,才閃過了有可能直接朝後腦而來的攻擊。

報導中指出,在事發過後數小時內,阿瑪蒂被警方逮捕,一開始他還裝作若無的模樣,行徑十分囂張;他在日前接受澳洲法院審判,並因3項謀殺未遂罪嫌被判處9年的徒刑,其中非假釋期有4年半。

