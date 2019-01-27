　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

凌晨購物遭「斧頭怪女」亂砍爆血！　衰男臉「摸會震動」慘動手術重建

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼（圖／翻攝自www.change.org）

▲阿瑪蒂凌晨拿斧頭在便利超商砍人。（圖／翻攝自www.change.org

國際中心／綜合報導

32歲的澳洲男子來莫（Ben Rimmer）2017年1月時，於凌晨時分到一間便利超商買東西，但卻意外遇上一名跨性別人士阿瑪蒂（Transgender Amati）拿著斧頭，朝著他的臉上砍去，造成他的頭部從鼻子的部分被切開，當場爆血倒地不起，最後只能依靠整形手術重建臉。

根據外媒報導，26歲的阿瑪蒂患有毒癮跟酒癮，同時更服用抗憂鬱藥和變性激素，他在事發前曾在網路上留言寫道，「有一天，我要殺了很多人」，更傳了「我討厭其他人，大多數的人都應該死掉」的訊息，給曾經與他約會過的女性。

從監視錄影器中可以看到，阿瑪蒂手持一根長長的斧頭，看似相當平靜的走過商店前的路，等到進入便利超商後突然舉起斧頭，大力的朝著來莫的臉部砍下去，再對著一位剛結完帳的男士後腦進行攻擊，隨後大步離去。

整起事件發生的又快又急，遭到砍傷的來莫因為突如其來的衝擊，滿臉是血的倒在店內，而另一名男子則是跌坐在門外。來莫說，他的傷口位於鼻子和眼窩中間，差一點點的距離就會傷害到大腦，滿臉是血的模樣十分恐怖，他臉上的骨頭碎裂，用手觸摸的時候還能感受到明顯的震動，最後只能依靠整形外科進行重建臉的手術，更因為頭部受傷導致他無法記得所有的經歷；不過幸好他在攻擊的前幾秒鐘轉過身，才閃過了有可能直接朝後腦而來的攻擊。

報導中指出，在事發過後數小時內，阿瑪蒂被警方逮捕，一開始他還裝作若無的模樣，行徑十分囂張；他在日前接受澳洲法院審判，並因3項謀殺未遂罪嫌被判處9年的徒刑，其中非假釋期有4年半。

ET快訊
最狂尾牙頭獎！　紅包袋上「一排小字」調薪破60%
科摩多巨龍吃不飽！　印尼直接關閉「整座國家公園」

關鍵字：斧頭,砍人,殺人,紐澳要聞

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

逼川普讓步重開政府…裴洛西就靠「一招」反制　粉碎他的築牆夢

她持續發燒2個月！竟是「心臟插6cm牙籤」　醫生冷汗：真命大

飛機相撞直升機…墜毀阿爾卑斯山冰河　失蹤找到了「慘釀7死」

就是他啦！感情出現「5特徵＝找到真愛了」...遇到別傻放手

爛泥沖進家…巴西礦場大壩決堤「拉出9遺體」　至少300人失蹤

凌晨購物遭「斧頭怪女」亂砍爆血！　衰男臉「摸會震動」慘動手術重建

暢談「孟晚舟案」干預司法！杜魯道宣布：加拿大駐中國大使下台

川普推特語錄／21天很快就過完了　我們就是要邊境築牆啦

逼川普讓步重開政府…裴洛西就靠「一招」反制　粉碎他的築牆夢

加拿大駐中國大使「再談孟晚舟案」：若美國放棄引渡就好了

Gail烏克麗麗甜唱《心花開》　信變心癡笑:我好愛她

鄭可強《你要的愛》回歸巔峰　歌一唱完...信大喊：冠軍啦！

穿尼龍外套、膠底鞋搬貨產靜電　剛踩地就瞬間爆炸全身陷火海！

馮玟璇大膽飆《王子的新衣》　蕭敬騰緊張捂臉：唱我歌的人都很慘

「寶貝你醒醒！」嬰上Uber突昏迷　駕駛衝警車前求救...警鳴笛開道

韓國正妹旅台掉手機警秒尋回　甜美笑容警Hold不住：我都融化了

「過年紅包把拔幫你收起來」 朱立倫演晚輩最討厭10句話

正妹罹癌掉髮被「嘲笑是人妖」　把心情寫成饒舌鼓勵上萬病友

李友廷總決賽自創曲《誰》　蕭敬騰聽完：我快哭了！

許莉潔《最寂寞的時候》大獲好評　小宇當場邀合作「我是認真的」

凌晨購物遭「斧頭怪女」亂砍爆血！　衰男臉「摸會震動」慘動手術重建

暢談「孟晚舟案」干預司法！杜魯道宣布：加拿大駐中國大使下台

川普推特語錄／21天很快就過完了　我們就是要邊境築牆啦

逼川普讓步重開政府…裴洛西就靠「一招」反制　粉碎他的築牆夢

加拿大駐中國大使「再談孟晚舟案」：若美國放棄引渡就好了

東京6藥廠＋1報社收「氰化鉀毒信」！　恐嚇將劇毒偽藥流入市面

飛機相撞直升機…墜毀阿爾卑斯山冰河　失蹤找到了「慘釀7死」

慧眼看天下／領袖面對面　前總統馬英九暢談兩岸關係　

女醫學生活活凍死！忘帶28元車費　司機狠丟包「零下20℃」荒野

快訊／哥倫比亞發生規模5.6強震　震源深度10公里

瘋傳楊洋「剃光頭」了！摘掉帽子真相曝光..根本超man

凌晨購物遭「斧頭怪女」亂砍爆血！　衰男臉「摸會震動」慘動手術重建

打警察亮「民進黨證」揚言有黨罩　民進黨：來亂的！會最嚴厲處置

迪士尼推《Marvel》周邊！美國隊長公仔超逼真　完美複製肌肉與長相

翻車平安歸來！保時捷妹還願保佑…再發300個便當救弱勢：要發滿1萬個

魔術師棄當科技新貴　自創「舒壓魔術」日薪2萬

「安妮爬起來看我」澎湖兵站夜哨衝出中山室求救　砲長：開燈差點沒叫出來

圍兜兜萌金張大嘴吃點心　「殘影吞食」媲美鱷魚餵食秀

Aston Martin「女武神」超跑變賽車！AMR套件上身性能強8％

水煮蛋、煎蛋、炒蛋的營養價值會不一樣嗎？

急著衝回家被問「買玩具喔？」萌柴煞車轉身大力點頭：對

國際熱門新聞

女醫學生忘帶車費　司機丟包凍死

順毛南韓歐巴台灣理髮初體驗　秒..

孩子先天缺陷　媽忍痛墮胎卻被批

逼川普讓步　裴洛西就憑「一招」

杜魯道宣布：加拿大駐中國大使下..

嘿咻12歲小學生　肉搜是超甜美..

東南亞「嫖屍文化」能招財轉運？

加拿大駐中國大使　再談孟晚舟案

21歲媽被撿屍　4男輪流性侵致..

5歲男童緊抱母棺材入睡網心碎！

飛機撞直升機墜毀冰河　7死2傷

川普：21天很快就過完了

懷孕會傳染！6名護士同時成孕婦

失蹤3天生還！3歲童：「熊麻吉..

更多熱門

相關新聞

父母性侵兒女　邀派對夫妻一起上

澳洲西部城市伯斯（Perth）有一對夫妻被指控性侵自己年幼的兒女，甚至帶著孩子們參加性愛派對，並和其他參與的男女一起輪流性侵，兩人光是2011年至2016年間的犯行，就分別被指控79項及93項罪名，包含性侵、與未成年人性交等罪。

西澳12歲少女產子　警方介入調查

40馬屍躺乾水道　極端氣候影響6000萬人

上廁所沒開燈　被1.6m蟒蛇咬屁屁

妻酒後酸沒本事賺錢　怒夫徒手重擊打死她

讀者迴響

發燒話題

長榮空姐 王令麟 肉圓惡爸 十年挑戰 習近平 廖峻中風 陳昱安 林佳龍 范筱梵 玄彬孫藝真 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 周子瑜 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 印尼海嘯 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 水行俠 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 謝佳見 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰

熱門新聞

買米酒回家炒螺肉！60隻蝸牛全逃亡了

科摩多龍吃不飽　印尼關國家公園

蔡阿嘎發票對獎「1000萬8個號碼全中」！

SJ來台見這點變了：有點失望！

離婚4月鄭人碩認追小薰！

9縣市10℃低溫夜襲　暗黑冷空氣肆虐

女醫學生忘帶車費　司機丟包凍死

2小狗和眼鏡王蛇狠瞪　意外被保護

Nike推「球鞋身分證」抵制假貨商

馬力歐遭小11歲妻罵「孬種」！

即／性侵傳播妹遭尋仇「砍斷2手指」

電梯門一開秒求抱！女兒一句母剉翻

「馬祖海龍王」毛守義過世　享壽90歲

檢舉丟菸蒂月入10萬　網酸：改行了

12星座「超害羞舉動＝愛上妳了」

更多

最夯影音

更多

Gail烏克麗麗甜唱《心花開》　信變心癡笑:我好愛她

鄭可強《你要的愛》回歸巔峰　歌一唱完...信大喊：冠軍啦！

穿尼龍外套、膠底鞋搬貨產靜電　剛踩地就瞬間爆炸全身陷火海！

馮玟璇大膽飆《王子的新衣》　蕭敬騰緊張捂臉：唱我歌的人都很慘

「寶貝你醒醒！」嬰上Uber突昏迷　駕駛衝警車前求救...警鳴笛開道

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面