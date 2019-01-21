14歲中輟「老臉屁孩」狂偷20萬人民幣　全用來打game+嫖妓

▲李小弟潛進服飾店後直接走向收銀台。（圖／翻攝自現代快報視頻）

大陸中心／綜合報導

江蘇鹽城一名14歲李姓少年因為輟學沒有錢而興起竊盜念頭，在數個月內偷竊高達20萬元人民幣（約新台幣90萬元），被逮捕時向警方供稱，偷來的錢除了用來上網玩遊戲之外，就是到聲色場所揮霍和嫖妓。

根據《東網》報導，鹽城市阜寧縣警方在2018年11月17日接獲報案，轄區內3間門市在短時間內接連被盜，其中一間還在一夜之間損失1萬元人民幣（約新台幣4萬6000元），調閱監視器畫面後，鎖定一名李姓嫌犯，並於同年12月在淮安逮捕到案。

監視器畫面中，人高馬大的李姓少年身穿米色連帽夾克，雙手插在口袋中，神情態度從容，完全沒有行竊的人鬼鬼祟祟的模樣，在偷竊過程中也不見緊張，而是直接走向收銀台偷竊。

▲李小弟的身材並不像個14歲的青少年。（圖／翻攝自現代快報視頻）

李姓少年被捕後帶著員警回到現場說明犯案經過，雖然年紀只有14歲，但體格已經像個成年人，和站在左右的員警不相上下。他供稱，由於輟學沒有錢花，從2018年開始偷竊，足跡遍及揚州、連雲港、淮安、宿遷及鹽城等地，沿途共犯下40多起竊盜案。

據警方表示，李姓少年偷來的錢幾乎只作2種用途，除了去網咖之外，還因為長得高大，一臉「老成樣」，經常冒充富二代出入聲色場所豪砸大筆花費，甚至還嫖妓。目前李男已被警方拘留，全案仍待調查。