華航機師罷工結束！近3萬人次、145航班受影響　16日有望全面恢復

▲據統計，華航機師罷工目前已影響26,529人次旅客。（圖／記者林敬旻攝）

記者曹悅華／台北報導

華航機師罷工於14日晚間10點25分正式宣告結束，歷經四次協商，勞資雙方終於取得共識，不過由於約500名機師今（15）凌晨才陸續取回檢定證，仍舊有航班會受到影響。依據最新資料顯示，桃園機場今日華航班機共計有13架次取消，總影響班次來到145架次、26,529人次，執行率估達96％，16日起應可朝100％邁進。

桃園機場公司說明，依據中華航空公司今(15）日上午8時提供之最新資料顯示，桃園機場今日華航班機共計有13架次取消（出境5個航班，及入境8個航班），預估影響旅客總計2,569人次。

經統計本次華航機師罷工事件，自2月8日至15日止，桃園國際機場受影響航班總計145架次（取消138、延遲7），估計影響旅客26,529人次。

▲罷工以後，桃園國際機場受影響航班總計145架次。（圖／記者林敬旻攝）

機場公司呼籲出國旅客及接送機民眾注意航空公司發布之最新訊息；詳細航班異動情況及相關FAQ，請參考中華航空公司官網說明專區，並請以中華航空公司公布之資料為準。

機場公司補充，華航機師罷工自2月8日（大年初四）6時起開始，桃園機場公司接獲訊息後，立即於7日晚間20:19成立緊急應變小組，並於8日晨間5時舉行第一次應變會議，針對可能之影響預作規劃，截止至本（15）日，機場公司共計召開18次應變小組會議，動員324人次，有效維持桃園機場營運。

罷工事件過程中，機場公司表示除積極與中華航空公司保持聯繫，獲取停飛班機最新且正確之情況，主動對外界說明，提醒旅客停飛狀況；機場公司也與航警局等駐場單位密切溝通，針對機場營運及航廈秩序維持等各種狀況預先研擬。

而面對班機停飛，可能之大量旅客簽轉作業，機場公司強調除預先準備會議空間供航空公司與旅客協商使用外，也立即增設2座新票務櫃檯供有簽轉票務作業需求之航空公司運用；空側部分，對可能大量停飛之航機預作停機位規劃，在有限空間下，做最有效運用，請旅客不用擔心。