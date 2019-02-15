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華航罷工結束「300↑機師」速領回檢定證！ 工會喊話奏效：展現專業

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▲華航罷工繳交檢定證已有三百多張▼。（圖／記者呂佳賢攝）

▲據了解，目前已有超過300名機師取回檢定證。（圖／記者呂佳賢攝）

記者曹悅華／台北報導

【12:50更新】

機師工會理事長指出，目前松山剩下60張未領回，桃園剩下90張未領回。

華航機師罷工於14日間10點25分正式結束，機師工會幹部在事情圓滿落幕後至交通部外頭溫馨喊話，除感謝600會員的支持，也提醒會員「勿忘本質學識」、「展現專業」，叮嚀自15日凌晨零時即可取回檢定證上工。據統計，截至目前為止已有超過300名飛行員取回檢定證，準備返回崗位繼續服務旅客。

桃園機場公司稍早公布，今華航班機共計有13架次取消，總影響班次來到145架次、26,529人次。在受影響人數及班次公布後，機師工會有透露目前已有超過300名機師取回檢定證，有望明（16）日就恢復100％執行率。

歷經七天，華航機師罷工終於在14日晚間22點15分劃下句點，上百機師聚集在交通部外面，一同見證「罷工最後一哩路」，當機師工會理事長李信燕及理事陳蓓蓓走出交通部大樓，現場響起熱烈掌聲，甚至有會員相擁而泣，謝謝幹部給他們更好的未來。

▲▼華航機師罷工第四次勞資協商，交通部外超過百名機師感謝機師工會成員。（圖／記者林敬旻攝）

▲罷工結束後，機師工會幹部提醒會員勿忘本質，要好好展現專業。（圖／記者林敬旻攝）

機師工會提醒，這場罷工沒有真正贏家，要記得大家都是一家人，面對沒參與罷工的同仁也無須攻擊，並要提醒自己時時刻刻精進專業。理事陳蓓蓓也提到，雖然打贏了這場戰役，但一定不能忘記機師本質，在爭取權力同時，專業不可以被輕視，要好好展現，這樣才不會被人質疑，要機師們繼續努力和團結。

華航機師罷工持續七天後，歷經四次協商，14日晚間勞資雙方終在晚上8點30左右宣布取得共識，工會要求的五項訴求得到了結果，分別是疲勞航班改善、副機師升訓及外國籍機師進用訴求、禁止秋後算帳部分、研議管理制度及飛安獎金。

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