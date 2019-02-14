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罷工7天終將落幕！破百機師聚交部見證歷史　互擁大喊「準備上班」

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▲▼華航機師罷工第四次勞資協商，交通部外超過百名機師聚集談話。（圖／記者林敬旻攝）

▲交通部外已聚集破百名機師準備見證歷史性的一刻。（圖／記者林敬旻攝）

記者曹悅華／台北報導

華航機師罷工來到第七天，歷經四次協商，今（14）晚勞資雙方終在晚上8點30左右宣布取得共識，工會要求的五項訴求得到了結果，預計10點簽署團體協約。稍早交通部樓下已聚集破百名機師，一同見證這歷史性的一刻，在幹部的帶領下現場連喊三聲「機師工會加油」，說完現場響起如雷掌聲，在得知好消息後有會員興奮地相擁，並大喊「準備上班啦」，已不見先前抗議時的凝重氣氛。

據了解，下午時機師工會變發放訊息給會員，內容提到「親愛的戰友們，感謝各位能夠堅定的和所有人站在一起，尤其是年輕的、勇敢的、抗壓性超強的FO。各位的抗壓性足以應付在未來的飛行生涯的挑戰，現在正在會議上做最後的努力，以冀創造雙贏的局面，現在有空的戰友們一起來鼓勵現場的協商幹部們吧！」因此下午開始，陸續有機師到交通部聲援，現在人數已突破百人。

▲▼華航勞資協商第4場，勞方代表機師理事長李信燕(右一)發言，律師翁瑋(左)看文件。（圖／記者屠惠剛攝）

▲機師工會理事長李信燕說，在團協簽訂完之後，當下會宣布停止罷工。（圖／記者屠惠剛攝）

稍早在罷工確定告一段落後，李信燕說，謝謝華航對工會釋出的善意和良善的溝通，希望未來可以繼續維持，而在團協簽訂完之後，當下會宣布停止罷工，預期今晚10點簽完團協後會結束罷工。

機師工會8日上午6時正式展開罷工，罷工行動邁入第7天，總罷工時間近160小時，影響近3萬名旅客，今（14）日上午10時勞資再度展開四度協商，前面3次協商會議共計21小時，昨凌晨1時的「紅眼協商」更長達11小時，今協商也達近11小時。

▲▼華航機師、機師工會於松山機場抗議喊口號說明訴求。（圖／記者林敬旻攝）

▲機師工會理事長李信燕帶領罷工華航機師於松山機場抗議喊口號說明訴求。（圖／記者林敬旻攝）

工會這次提出的五項訴求分別為改善疲勞航班副駕駛升訓制度透明化，保障國籍機師工作權、禁止對工會會員秋後算帳、撤換破壞勞資關係的不稱職主管、保障13月全薪並納入團體協約，只限工會會員享有。

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