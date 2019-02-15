華航罷工蔡英文嘆「神隱是抹黑」　孫大千：吹牛不打草稿

▲總統蔡英文。（圖／總統府提供）



政治中心／綜合報導

華航機師罷工行動歷經7天、160小時後，終於在14日晚間10點宣告落幕，總統蔡英文接著發文表達對華航、機師公會以及相關官員的感謝，並呼籲「這段期間那些叫做神隱、派系介入的廉價抹黑都可以停止」。對此，國民黨前立委孫大千狠批蔡英文「吹牛不打草稿」，並質問「真的沒有一點羞恥之心了嗎？」

孫大千15日在臉書發文狠批蔡英文沒有羞恥心、吹牛不打草稿，他列出蔡英文應回答人民的6個問題如下：

第一，一個迷上發表談話的總統，和一個喜歡視察作秀的院長忽然銷聲匿跡，這不是「神隱」，難道是去練「龜息大法」了嗎？

第二，在過去這半年的時間，民進黨的政府官員難道都去睡午覺了嗎？這36小時的勞資協商如果能夠提早進行，不就可以避免掉這一次的罷工了嗎？

第三，行政院在罷工發生時，不是對外表示這屬於公司治理，勞資糾紛，所以政府部門不方便介入嗎？那麼最後交通部和勞動部又為什麼要主導協商呢？這不是前後矛盾，自打嘴巴嗎？

第四，行政部門先前不是一再暗示，這一切都是因為華航董事長何煖軒不接受指揮才會造成罷工嗎？怎麼現在又指揮的動了呢？

第五，現在跑出來邀功的五巨頭，既然如此神通廣大，為什麼不早一點出手主導協商呢？

第六，身為五巨頭之一的桃園市長鄭文燦日前才表示，因為何煖軒不接受他的勸告，才會引發罷工。現在看起來，恐怕只是一個藉口，不是做不到，而是不想做吧？



華航罷工落幕後，蔡英文隨即發文表示「華航的勞資爭議已經落幕，希望正是勞資雙方更多對話的開始」，也感謝行政院正副院長蘇貞昌、陳其邁、交通部長林佳龍、桃園市長鄭文燦等處理事件相關官員，並呼籲「這段期間那些叫做神隱、派系介入的廉價抹黑都可以停止」，強調解決爭議不是靠敲鑼打鼓，而是實實在在的努力。